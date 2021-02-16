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В Калининграде пенсионера оштрафовали за участие в несогласованной акции
В Калининграде пенсионера оштрафовали за участие в несогласованной акции
Суд назначил 74-летнему калининградскому пенсионеру 180 тысяч рублей штрафа за повторное участие в несогласованной публичной акции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T17:19
2021-02-16T17:19
россия
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 16 фев - РИА Новости. Суд назначил 74-летнему калининградскому пенсионеру 180 тысяч рублей штрафа за повторное участие в несогласованной публичной акции, сообщили РИА Новости в Ленинградском районном суде Калининграда.В суде отметили, что пенсионера признали виновным по части 8 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (повторное совершение нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) за участие в несогласованной акции 31 января.В июле 2019 года Зуеву уже был назначен штраф в 150 тысяч рублей по такой же статье, который он погасил лишь частично. По словам самого пенсионера, его пенсия составляет 15 тысяч рублей, из которой вычитают деньги на оплату штрафа.
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россия, калининград, происшествия

В Калининграде пенсионера оштрафовали за участие в несогласованной акции

17:19 16.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНесанкционированные акции протеста сторонников Алексея Навального в Москве
Несанкционированные акции протеста сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КАЛИНИНГРАД, 16 фев - РИА Новости. Суд назначил 74-летнему калининградскому пенсионеру 180 тысяч рублей штрафа за повторное участие в несогласованной публичной акции, сообщили РИА Новости в Ленинградском районном суде Калининграда.

"Суд вынес постановление о назначении Зуеву Петру Ивановичу административного наказания в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей. Постановление суда в законную силу не вступило", - сообщили в суде.

В суде отметили, что пенсионера признали виновным по части 8 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (повторное совершение нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) за участие в несогласованной акции 31 января.
В июле 2019 года Зуеву уже был назначен штраф в 150 тысяч рублей по такой же статье, который он погасил лишь частично. По словам самого пенсионера, его пенсия составляет 15 тысяч рублей, из которой вычитают деньги на оплату штрафа.
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