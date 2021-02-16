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В Югре проверят школу, где полиция и ученики изобразили "акцию протеста"
В Югре проверят школу, где полиция и ученики изобразили "акцию протеста"
Департамент образования Нижневартовска (ХМАО) начал проверку в местной школе после урока с участием сотрудников полиции, в ходе которого участники изобразили... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T16:25
2021-02-16T16:40
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 фев - РИА Новости. Департамент образования Нижневартовска (ХМАО) начал проверку в местной школе после урока с участием сотрудников полиции, в ходе которого участники изобразили "акцию протеста", где в роли силовиков выступили ученики, сообщает администрация города.Ранее местный телеканал "Мегаполис" опубликовал видеозапись, на которой, по данным СМИ, демонстрируется часть урока, проводимого сотрудниками полиции для учащихся местной школы. На кадрах учащиеся, вооружившись спортивными мячами, бросают их в сторону выстроившихся в шеренгу подростков, прикрывающихся щитами, которые обычно используют правоохранители при массовых демонстрациях.Она добавила, что в случае выявления нарушений "будут приняты меры в отношении должностных лиц".Согласно информации городского управления МВД, в указанной школе в понедельник прошел "Урок мужества". С учащимися встретились сотрудники полиции, они рассказали о своей работе, а также "разыграли сценку", в которой школьники под руководством правоохранителей сами "выступали в роли героев".В пресс-службе регионального управления Росгвардии заявили РИА Новости, что сотрудники ведомства в данном мероприятии участия не принимали.
https://radiosputnik.ria.ru/20210215/peskov-1597538502.html
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60
происшествия

В Югре проверят школу, где полиция и ученики изобразили "акцию протеста"

16:25 16.02.2021 (обновлено: 16:40 16.02.2021)
 
© Кадр из видео Телеканала "Мегаполис""Урок мужества" в школе №42 города Нижневартовска
Урок мужества в школе №42 города Нижневартовска - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Кадр из видео Телеканала "Мегаполис"
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 фев - РИА Новости. Департамент образования Нижневартовска (ХМАО) начал проверку в местной школе после урока с участием сотрудников полиции, в ходе которого участники изобразили "акцию протеста", где в роли силовиков выступили ученики, сообщает администрация города.
Ранее местный телеканал "Мегаполис" опубликовал видеозапись, на которой, по данным СМИ, демонстрируется часть урока, проводимого сотрудниками полиции для учащихся местной школы. На кадрах учащиеся, вооружившись спортивными мячами, бросают их в сторону выстроившихся в шеренгу подростков, прикрывающихся щитами, которые обычно используют правоохранители при массовых демонстрациях.
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"По факту образовательного мероприятия в школе № 42, которое​ состоялось 15 февраля с участием сотрудников УМВД России по городу Нижневартовску и Росгвардии, проводится внутренняя проверка - соответствует ли данное мероприятие закону об образовании", - приводит мэрия слова директора департамента Инны Святченко.
Она добавила, что в случае выявления нарушений "будут приняты меры в отношении должностных лиц".
Согласно информации городского управления МВД, в указанной школе в понедельник прошел "Урок мужества". С учащимися встретились сотрудники полиции, они рассказали о своей работе, а также "разыграли сценку", в которой школьники под руководством правоохранителей сами "выступали в роли героев".
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В пресс-службе регионального управления Росгвардии заявили РИА Новости, что сотрудники ведомства в данном мероприятии участия не принимали.
 
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