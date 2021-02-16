https://ria.ru/20210216/shkola-1597713789.html

В Югре проверят школу, где полиция и ученики изобразили "акцию протеста"

В Югре проверят школу, где полиция и ученики изобразили "акцию протеста"

Департамент образования Нижневартовска (ХМАО) начал проверку в местной школе после урока с участием сотрудников полиции, в ходе которого участники изобразили... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T16:25

2021-02-16T16:25

2021-02-16T16:40

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 фев - РИА Новости. Департамент образования Нижневартовска (ХМАО) начал проверку в местной школе после урока с участием сотрудников полиции, в ходе которого участники изобразили "акцию протеста", где в роли силовиков выступили ученики, сообщает администрация города.Ранее местный телеканал "Мегаполис" опубликовал видеозапись, на которой, по данным СМИ, демонстрируется часть урока, проводимого сотрудниками полиции для учащихся местной школы. На кадрах учащиеся, вооружившись спортивными мячами, бросают их в сторону выстроившихся в шеренгу подростков, прикрывающихся щитами, которые обычно используют правоохранители при массовых демонстрациях.Она добавила, что в случае выявления нарушений "будут приняты меры в отношении должностных лиц".Согласно информации городского управления МВД, в указанной школе в понедельник прошел "Урок мужества". С учащимися встретились сотрудники полиции, они рассказали о своей работе, а также "разыграли сценку", в которой школьники под руководством правоохранителей сами "выступали в роли героев".В пресс-службе регионального управления Росгвардии заявили РИА Новости, что сотрудники ведомства в данном мероприятии участия не принимали.

https://radiosputnik.ria.ru/20210215/peskov-1597538502.html

https://ria.ru/20210214/aktsii-1597434759.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия