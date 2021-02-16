https://ria.ru/20210216/shariy-1597713223.html
СБУ заподозрила лидера "Партии Шария" в госизмене
СБУ заподозрила лидера "Партии Шария" в госизмене
Служба безопасности Украины подозревает лидера "Партии Шария" Анатолия Шария в государственной измене и разжигании национальной вражды, сообщила во вторник... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T16:24
2021-02-16T16:24
2021-02-16T16:44
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КИЕВ, 16 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины подозревает лидера "Партии Шария" Анатолия Шария в государственной измене и разжигании национальной вражды, сообщила во вторник пресс-служба СБ.В ведомстве уточнили, что лидеру партии объявили подозрение по статьям "Государственная измена" и "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности". Отмечается, что доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что "в интервью и выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины".По версии следствия, Шарий с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы способствовал якобы государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210204/ukraina-1595906917.html
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россия, верховная рада украины, москва, киев, анатолий шарий, украина, в мире