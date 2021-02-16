https://ria.ru/20210216/serial-1597567029.html

Актер из "Очень странных дел" раскрыл подробности четвертого сезона

Актер из "Очень странных дел" раскрыл подробности четвертого сезона

Канадский актер Финн Вулфард, известный по роли Майка Уилера в сериале Netflix "Очень странные дела", в беседе с Томом Пауэром, ведущим подкаста CBC Listen,... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T06:17

2021-02-16T06:17

2021-02-16T06:17

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netflix

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Канадский актер Финн Вулфард, известный по роли Майка Уилера в сериале Netflix "Очень странные дела", в беседе с Томом Пауэром, ведущим подкаста CBC Listen, раскрыл подробности предстоящего четвертого сезона шоу. По словам Вулфарда, новые серии будут "самыми мрачными". Финн Вулфард отметил, что с нетерпением ждет, когда зрители наконец-то смогут посмотреть новые эпизоды, а также рассказал, на какой стадии сейчас находится производство сериала. "Мы все еще снимаем. Из-за COVID-19 пришлось приостановить съемку, но сейчас работа идет", — прокомментировал он, добавив, что сам вернется на площадку через несколько недель. Пока неизвестно, когда состоится премьера новых эпизодов. Изначально ожидалось, что они будут готовы в конце 2020 или начале 2021 года, но пандемия коронавируса изменила эти планы.Шоу "Очень странные дела" выходит на стриминговой платформе с 2016 года. Действие в нем происходит в 1980-е годы в вымышленном городе Хоукинс, в котором группа подростков сражается с монстром из параллельного мира.

https://ria.ru/20201124/kruger-1585886770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, netflix