https://ria.ru/20210216/serial-1597567029.html
Актер из "Очень странных дел" раскрыл подробности четвертого сезона
Актер из "Очень странных дел" раскрыл подробности четвертого сезона
Канадский актер Финн Вулфард, известный по роли Майка Уилера в сериале Netflix "Очень странные дела", в беседе с Томом Пауэром, ведущим подкаста CBC Listen,... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T06:17
2021-02-16T06:17
2021-02-16T06:17
коронавирус covid-19
кино и сериалы
культура
новости культуры
netflix
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148482/51/1484825184_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_9a144f84c736731442c537871939f4bf.jpg
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Канадский актер Финн Вулфард, известный по роли Майка Уилера в сериале Netflix "Очень странные дела", в беседе с Томом Пауэром, ведущим подкаста CBC Listen, раскрыл подробности предстоящего четвертого сезона шоу. По словам Вулфарда, новые серии будут "самыми мрачными". Финн Вулфард отметил, что с нетерпением ждет, когда зрители наконец-то смогут посмотреть новые эпизоды, а также рассказал, на какой стадии сейчас находится производство сериала. "Мы все еще снимаем. Из-за COVID-19 пришлось приостановить съемку, но сейчас работа идет", — прокомментировал он, добавив, что сам вернется на площадку через несколько недель. Пока неизвестно, когда состоится премьера новых эпизодов. Изначально ожидалось, что они будут готовы в конце 2020 или начале 2021 года, но пандемия коронавируса изменила эти планы.Шоу "Очень странные дела" выходит на стриминговой платформе с 2016 года. Действие в нем происходит в 1980-е годы в вымышленном городе Хоукинс, в котором группа подростков сражается с монстром из параллельного мира.
https://ria.ru/20201124/kruger-1585886770.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/148482/51/1484825184_91:0:990:674_1920x0_80_0_0_01ece0eecf84fbaf4f26cc86a33bd58a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, netflix
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости
. Канадский актер Финн Вулфард, известный по роли Майка Уилера в сериале Netflix "Очень странные дела", в беседе с Томом Пауэром, ведущим подкаста CBC Listen, раскрыл
подробности предстоящего четвертого сезона шоу.
По словам Вулфарда, новые серии будут "самыми мрачными".
"Каждый сезон становится все страшнее. Например, когда мы работали над третьим, я думал: "Это самый мрачный сезон: взрывающиеся крысы и все такое", — пояснил актер. — Но на самом деле, сейчас получается, что четвертый сезон — самый ужасный из всех".
Финн Вулфард отметил, что с нетерпением ждет, когда зрители наконец-то смогут посмотреть новые эпизоды, а также рассказал, на какой стадии сейчас находится производство сериала.
"Мы все еще снимаем. Из-за COVID-19 пришлось приостановить съемку, но сейчас работа идет", — прокомментировал он, добавив, что сам вернется на площадку через несколько недель.
Пока неизвестно, когда состоится премьера новых эпизодов. Изначально ожидалось, что они будут готовы
в конце 2020 или начале 2021 года, но пандемия коронавируса изменила эти планы.
Шоу "Очень странные дела" выходит на стриминговой платформе с 2016 года. Действие в нем происходит в 1980-е годы в вымышленном городе Хоукинс, в котором группа подростков сражается с монстром из параллельного мира.