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На развитие сельских территорий выделили еще 2,47 миллиарда рублей
На развитие сельских территорий выделили еще 2,47 миллиарда рублей
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении 2,47 миллиарда рублей на комплексное развитие сельских территорий,... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T09:26
2021-02-16T09:41
россия
ипотека
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении 2,47 миллиарда рублей на комплексное развитие сельских территорий, сообщила пресс-служба кабмина."На финансирование мероприятий по комплексному развитию сельских территорий будет направлено еще 2,47 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что средства будут распределены между 22 субъектами РФ, в которых планируется реализовать более 30 проектов, в том числе строительство и реконструкцию школ, детских садов, спортивных комплексов, бассейнов, газопроводов и водопроводов. Добавляется, что эти мероприятия затронут около 195 тысяч человек и позволят создать более 7 тысяч рабочих мест. Ранее на эти цели в госбюджете на нынешний год уже предусмотрели 12,4 миллиарда рублей."Кроме того, еще 1,16 миллиарда рублей пойдет на субсидирование программы сельской ипотеки под 3% годовых", - также говорится в сообщении. Как ранее отмечал Мишустин, это решение позволит почти 12 тысячам семей улучшить свои жилищные условия.
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россия, ипотека, михаил мишустин, экономика

На развитие сельских территорий выделили еще 2,47 миллиарда рублей

09:26 16.02.2021 (обновлено: 09:41 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий ТимкивУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении 2,47 миллиарда рублей на комплексное развитие сельских территорий, сообщила пресс-служба кабмина.
"На финансирование мероприятий по комплексному развитию сельских территорий будет направлено еще 2,47 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средства будут распределены между 22 субъектами РФ, в которых планируется реализовать более 30 проектов, в том числе строительство и реконструкцию школ, детских садов, спортивных комплексов, бассейнов, газопроводов и водопроводов. Добавляется, что эти мероприятия затронут около 195 тысяч человек и позволят создать более 7 тысяч рабочих мест. Ранее на эти цели в госбюджете на нынешний год уже предусмотрели 12,4 миллиарда рублей.
"Кроме того, еще 1,16 миллиарда рублей пойдет на субсидирование программы сельской ипотеки под 3% годовых", - также говорится в сообщении. Как ранее отмечал Мишустин, это решение позволит почти 12 тысячам семей улучшить свои жилищные условия.
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