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Комитет Совфеда одобрил закон о штрафах за санкции против российских СМИ
Комитет Совфеда одобрил закон о штрафах за санкции против российских СМИ
Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал во вторник закон о миллионных штрафах за санкции в отношении российских СМИ и РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T17:30
2021-02-16T17:30
россия
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал во вторник закон о миллионных штрафах за санкции в отношении российских СМИ и граждан со стороны владельцев информационных ресурсов, а также за нарушения требований по обеспечению устойчивого Рунета.Совфед рассмотрит закон на заседании в среду, 17 февраля.Суммы штрафов в зависимости от состава административного правонарушения для юридических лиц будут варьироваться от 20 тысяч до 700 тысяч рублей, в ряде случаев устанавливается также ответственность в виде административного приостановления деятельности.Закон вводит административную ответственность за повторное совершение административного правонарушения. В этом случае суммы штрафов для юридических лиц составят от 60 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.Закон также предусматривает штрафы для владельцев информационных ресурсов за санкции в отношении российских СМИ и граждан в размере от 50 тысяч до 3 миллионов рублей: нарушение влечет наложение административного штрафа для граждан в размере от 50 до 100 тысяч рублей; для должностных лиц - от 200 до 400 тысяч; для юрлиц - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.За повторное аналогичное нарушение штраф для граждан составит от 200 до 300 тысяч рублей; для должностных лиц - от 500 до 700 тысяч; для юрлиц - от 1,5 до 3 миллионов рублей.Кроме того, повышается вдвое размер штрафов за нарушения в области персональных данных, максимальная санкция за повторное нарушение составит до 500 тысяч рублей. Незаконная обработка персональных данных, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, будет грозить штрафом для граждан в размере от 2 до 6 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч, для юрлиц – от 60 до 100 тысяч.Предусматривается повышенная ответственность за повторное нарушение: для граждан в размере от 4 до 12 тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей; для ИП – от 50 до 100 тысяч рублей; для юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей. За обработку персональных данных без письменного согласия их владельца штрафы составят для граждан в размере от 6 до 10 тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей; для юрлиц – от 30 до 150 тысяч рублей.Повторное совершение такого правонарушения повлечёт штраф граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей; для должностных лиц – от 40 до 100 тысяч; для ИП – от 100 до 300 тысяч; для юрлиц – от 300 до 500 тысяч рублей.За невыполнение оператором персональных данных установленных законом обязанностей, в том числе по защите данных, предлагается ввести штрафы для граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей; для должностных лиц – от 6 до 12 тысяч рублей; для ИП – от 10 до 20 тысяч рублей; для юрлиц – от 30 до 60 тысяч рублей.
https://ria.ru/20201223/smi-inoagenty-1590551601.html
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россия, совет федерации рф, общество

Комитет Совфеда одобрил закон о штрафах за санкции против российских СМИ

17:30 16.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал во вторник закон о миллионных штрафах за санкции в отношении российских СМИ и граждан со стороны владельцев информационных ресурсов, а также за нарушения требований по обеспечению устойчивого Рунета.
Совфед рассмотрит закон на заседании в среду, 17 февраля.
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Суммы штрафов в зависимости от состава административного правонарушения для юридических лиц будут варьироваться от 20 тысяч до 700 тысяч рублей, в ряде случаев устанавливается также ответственность в виде административного приостановления деятельности.
Закон вводит административную ответственность за повторное совершение административного правонарушения. В этом случае суммы штрафов для юридических лиц составят от 60 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.
Закон также предусматривает штрафы для владельцев информационных ресурсов за санкции в отношении российских СМИ и граждан в размере от 50 тысяч до 3 миллионов рублей: нарушение влечет наложение административного штрафа для граждан в размере от 50 до 100 тысяч рублей; для должностных лиц - от 200 до 400 тысяч; для юрлиц - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.
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За повторное аналогичное нарушение штраф для граждан составит от 200 до 300 тысяч рублей; для должностных лиц - от 500 до 700 тысяч; для юрлиц - от 1,5 до 3 миллионов рублей.
Кроме того, повышается вдвое размер штрафов за нарушения в области персональных данных, максимальная санкция за повторное нарушение составит до 500 тысяч рублей. Незаконная обработка персональных данных, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, будет грозить штрафом для граждан в размере от 2 до 6 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч, для юрлиц – от 60 до 100 тысяч.
Предусматривается повышенная ответственность за повторное нарушение: для граждан в размере от 4 до 12 тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей; для ИП – от 50 до 100 тысяч рублей; для юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей. За обработку персональных данных без письменного согласия их владельца штрафы составят для граждан в размере от 6 до 10 тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей; для юрлиц – от 30 до 150 тысяч рублей.
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Повторное совершение такого правонарушения повлечёт штраф граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей; для должностных лиц – от 40 до 100 тысяч; для ИП – от 100 до 300 тысяч; для юрлиц – от 300 до 500 тысяч рублей.
За невыполнение оператором персональных данных установленных законом обязанностей, в том числе по защите данных, предлагается ввести штрафы для граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей; для должностных лиц – от 6 до 12 тысяч рублей; для ИП – от 10 до 20 тысяч рублей; для юрлиц – от 30 до 60 тысяч рублей.
 
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