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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210216/rubl-1597614980.html
Экономист разъяснил, почему властям нужен слабый рубль
Экономист разъяснил, почему властям нужен слабый рубль
Если учесть, что расходы федерального бюджета, в том числе социальные, рассчитываются в рублях, а экспорт энергоносителей – в долларах (но при этом расходы... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T01:16
2021-02-16T01:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
синергия
рубль
экономика
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Если учесть, что расходы федерального бюджета, в том числе социальные, рассчитываются в рублях, а экспорт энергоносителей – в долларах (но при этом расходы экспортеров - в рублях), то при слабой отечественной валюте выручка в том же эквиваленте увеличивается, а расходы нет, так объяснил агентству "Прайм" преподаватель Школы Бизнеса "Синергия" Даниил Петухов необходимость в ослаблении рубля.По его словам, крепкий рубль может привести к снижению конкурентоспособности экспортеров на зарубежных рынках. Он также отметил, что не существует некоего "идеального" соотношения курса рубля с долларом и евро, поскольку курс - индикатор, а не грубый инструмент. Если индикатором пользоваться, как инструментом, нужно готовиться к долгосрочным экономическим потерям.
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синергия, рубль, экономика

Экономист разъяснил, почему властям нужен слабый рубль

01:16 16.02.2021
 
© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Если учесть, что расходы федерального бюджета, в том числе социальные, рассчитываются в рублях, а экспорт энергоносителей – в долларах (но при этом расходы экспортеров - в рублях), то при слабой отечественной валюте выручка в том же эквиваленте увеличивается, а расходы нет, так объяснил агентству "Прайм" преподаватель Школы Бизнеса "Синергия" Даниил Петухов необходимость в ослаблении рубля.
"Наполнение бюджета происходит главным образом за счет налогообложения экспортёров энергоносителей и другого сырья. Также есть интересы финансовых организаций и участников финансового рынка, которые играют на ослаблении рубля. То есть, группа интересантов экспортерами и бюджетом не ограничивается", - продолжил экономист.
По его словам, крепкий рубль может привести к снижению конкурентоспособности экспортеров на зарубежных рынках.
Он также отметил, что не существует некоего "идеального" соотношения курса рубля с долларом и евро, поскольку курс - индикатор, а не грубый инструмент. Если индикатором пользоваться, как инструментом, нужно готовиться к долгосрочным экономическим потерям.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСинергияРубльЭкономика
 
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