Экономист разъяснил, почему властям нужен слабый рубль
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Если учесть, что расходы федерального бюджета, в том числе социальные, рассчитываются в рублях, а экспорт энергоносителей – в долларах (но при этом расходы экспортеров - в рублях), то при слабой отечественной валюте выручка в том же эквиваленте увеличивается, а расходы нет, так объяснил агентству "Прайм" преподаватель Школы Бизнеса "Синергия" Даниил Петухов необходимость в ослаблении рубля.
"Наполнение бюджета происходит главным образом за счет налогообложения экспортёров энергоносителей и другого сырья. Также есть интересы финансовых организаций и участников финансового рынка, которые играют на ослаблении рубля. То есть, группа интересантов экспортерами и бюджетом не ограничивается", - продолжил экономист.
По его словам, крепкий рубль может привести к снижению конкурентоспособности экспортеров на зарубежных рынках.
Он также отметил, что не существует некоего "идеального" соотношения курса рубля с долларом и евро, поскольку курс - индикатор, а не грубый инструмент. Если индикатором пользоваться, как инструментом, нужно готовиться к долгосрочным экономическим потерям.