https://ria.ru/20210216/rubl-1597614980.html

Экономист разъяснил, почему властям нужен слабый рубль

Экономист разъяснил, почему властям нужен слабый рубль

Если учесть, что расходы федерального бюджета, в том числе социальные, рассчитываются в рублях, а экспорт энергоносителей – в долларах (но при этом расходы... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T01:16

2021-02-16T01:16

2021-02-16T01:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

синергия

рубль

экономика

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Если учесть, что расходы федерального бюджета, в том числе социальные, рассчитываются в рублях, а экспорт энергоносителей – в долларах (но при этом расходы экспортеров - в рублях), то при слабой отечественной валюте выручка в том же эквиваленте увеличивается, а расходы нет, так объяснил агентству "Прайм" преподаватель Школы Бизнеса "Синергия" Даниил Петухов необходимость в ослаблении рубля.По его словам, крепкий рубль может привести к снижению конкурентоспособности экспортеров на зарубежных рынках. Он также отметил, что не существует некоего "идеального" соотношения курса рубля с долларом и евро, поскольку курс - индикатор, а не грубый инструмент. Если индикатором пользоваться, как инструментом, нужно готовиться к долгосрочным экономическим потерям.

https://ria.ru/20210215/evro-1597487769.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

синергия, рубль, экономика