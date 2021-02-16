https://ria.ru/20210216/rossiya-1597664214.html

В Кремле ответили на вопрос, готова ли Россия к жестким санкциям

В Кремле ответили на вопрос, готова ли Россия к жестким санкциям

Россия не приветствовала бы появление новых санкций в её отношении и надеется на то, что политическая воля на продолжение диалога возобладает, заявил пресс... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T12:24

2021-02-16T12:24

2021-02-16T13:52

сша

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия не приветствовала бы появление новых санкций в её отношении и надеется на то, что политическая воля на продолжение диалога возобладает, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он добавил, что с другой стороны потенциальные угрозы недружественных проявлений "конечно, обязывают нас к тому, чтобы находиться в постоянной мобилизации и готовности к таким проявлениям".Песков отметил, что российская сторона никогда не принимала ответные меры "так, чтобы отморозить назло бабушке уши".Песков также заявил, что Россия готова принимать во внимание "озабоченности визави", но приоритетом считает свои собственные интересы.В ответ на просьбу прокомментировать мысль о лидерстве США Песков сказал, что "где-то лидерство абсолютно очевидное", к примеру, если речь идёт об экономике, однако "лидерство в отношении судеб народов других стран, лидерство в смене политических режимов - это попытка претендовать на гегемонию", которая показала свою несостоятельность.

https://radiosputnik.ria.ru/20210213/krym-1597306788.html

сша

россия

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сша, дмитрий песков, россия