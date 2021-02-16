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В Кремле ответили на вопрос, готова ли Россия к жестким санкциям
В Кремле ответили на вопрос, готова ли Россия к жестким санкциям
Россия не приветствовала бы появление новых санкций в её отношении и надеется на то, что политическая воля на продолжение диалога возобладает, заявил пресс... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T12:24
2021-02-16T13:52
сша
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия не приветствовала бы появление новых санкций в её отношении и надеется на то, что политическая воля на продолжение диалога возобладает, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он добавил, что с другой стороны потенциальные угрозы недружественных проявлений "конечно, обязывают нас к тому, чтобы находиться в постоянной мобилизации и готовности к таким проявлениям".Песков отметил, что российская сторона никогда не принимала ответные меры "так, чтобы отморозить назло бабушке уши".Песков также заявил, что Россия готова принимать во внимание "озабоченности визави", но приоритетом считает свои собственные интересы.В ответ на просьбу прокомментировать мысль о лидерстве США Песков сказал, что "где-то лидерство абсолютно очевидное", к примеру, если речь идёт об экономике, однако "лидерство в отношении судеб народов других стран, лидерство в смене политических режимов - это попытка претендовать на гегемонию", которая показала свою несостоятельность.
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сша, дмитрий песков, россия

В Кремле ответили на вопрос, готова ли Россия к жестким санкциям

12:24 16.02.2021 (обновлено: 13:52 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБашни Московского Кремля
Башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия не приветствовала бы появление новых санкций в её отношении и надеется на то, что политическая воля на продолжение диалога возобладает, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы знаем, что разговоры о санкциях, к сожалению, ведутся и в Брюсселе, и в США совершенно с маниакальной настойчивостью. Это то, что мы не приветствовали бы, это то, что нам не понравилось бы. Мы надеемся, что все-таки политическая воля на продолжение диалога возобладает, и самые сложные вопросы наших отношений мы будем решать исключительно в рамках диалога", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, готова ли Россия к жестким санкциям в её отношении и есть ли у неё ответ на это.
Севастополь с высоты птичьего полета.Город Севастополь на - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
13 февраля, 09:31
"Так быстрее поймут". В Крыму ответили США про санкции "на их языке"
Он добавил, что с другой стороны потенциальные угрозы недружественных проявлений "конечно, обязывают нас к тому, чтобы находиться в постоянной мобилизации и готовности к таким проявлениям".
Песков отметил, что российская сторона никогда не принимала ответные меры "так, чтобы отморозить назло бабушке уши".
"Это всегда было продумано и всегда это соответствовало нашим собственным интересам", - добавил представитель Кремля.
Песков также заявил, что Россия готова принимать во внимание "озабоченности визави", но приоритетом считает свои собственные интересы.
В ответ на просьбу прокомментировать мысль о лидерстве США Песков сказал, что "где-то лидерство абсолютно очевидное", к примеру, если речь идёт об экономике, однако "лидерство в отношении судеб народов других стран, лидерство в смене политических режимов - это попытка претендовать на гегемонию", которая показала свою несостоятельность.
 
СШАДмитрий ПесковРоссия
 
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