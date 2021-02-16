В Кремле ответили на вопрос, готова ли Россия к жестким санкциям
12:24 16.02.2021 (обновлено: 13:52 16.02.2021)
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия не приветствовала бы появление новых санкций в её отношении и надеется на то, что политическая воля на продолжение диалога возобладает, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы знаем, что разговоры о санкциях, к сожалению, ведутся и в Брюсселе, и в США совершенно с маниакальной настойчивостью. Это то, что мы не приветствовали бы, это то, что нам не понравилось бы. Мы надеемся, что все-таки политическая воля на продолжение диалога возобладает, и самые сложные вопросы наших отношений мы будем решать исключительно в рамках диалога", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, готова ли Россия к жестким санкциям в её отношении и есть ли у неё ответ на это.
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Он добавил, что с другой стороны потенциальные угрозы недружественных проявлений "конечно, обязывают нас к тому, чтобы находиться в постоянной мобилизации и готовности к таким проявлениям".
Песков отметил, что российская сторона никогда не принимала ответные меры "так, чтобы отморозить назло бабушке уши".
"Это всегда было продумано и всегда это соответствовало нашим собственным интересам", - добавил представитель Кремля.
Песков также заявил, что Россия готова принимать во внимание "озабоченности визави", но приоритетом считает свои собственные интересы.
В ответ на просьбу прокомментировать мысль о лидерстве США Песков сказал, что "где-то лидерство абсолютно очевидное", к примеру, если речь идёт об экономике, однако "лидерство в отношении судеб народов других стран, лидерство в смене политических режимов - это попытка претендовать на гегемонию", которая показала свою несостоятельность.