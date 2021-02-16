https://ria.ru/20210216/reebok-1597731036.html

Adidas начал продажу Reebok

Adidas начал продажу Reebok

Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG начал процесс по продаже принадлежащего ему американского Reebok, следует из пресс-релиза... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T17:51

2021-02-16T17:51

2021-02-16T22:29

adidas ag

экономика

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG начал процесс по продаже принадлежащего ему американского Reebok, следует из пресс-релиза компании.С первого квартала в финансовой отчетности Adidas подразделение Reebok будет обозначаться как актив, предназначенный для продажи. Компания намерена сосредоточиться на укреплении лидирующих позиций на международном рынке.Ранее гендиректор Adidas Каспер Рорштед неоднократно опровергал сообщения о том, что хочет продать бренд Reebok. Он закрыл магазины со слабыми показателями и принял меры для сокращения расходов. После того как Reebok к началу 2019-го наконец восстановил прибыльность, Рорштед выразил надежду, что теперь он сможет обеспечить рост продаж за счет новых линеек спортивной обуви, таких как CrossFit Nano и FloatRide Run.Однако новый удар нанесла пандемия COVID-19, от которой бренд Reebok пострадал больше, чем Adidas: если во втором квартале 2020 года выручка Adidas снизилась на 33 процента, то продажи Reebok упали на 42 процента.Adidas AG, основанный в 1924 году Адольфом Дасслером, — один из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря. Американский Reebok принадлежит Adidas с 2006 года.

https://ria.ru/20200617/1573067389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

adidas ag, экономика