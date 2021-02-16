https://ria.ru/20210216/reebok-1597731036.html
Adidas начал продажу Reebok
Adidas начал продажу Reebok
Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG начал процесс по продаже принадлежащего ему американского Reebok, следует из пресс-релиза... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T17:51
2021-02-16T17:51
2021-02-16T22:29
adidas ag
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155070/31/1550703127_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eef42a85c515a5a7b062a835b8a097ff.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG начал процесс по продаже принадлежащего ему американского Reebok, следует из пресс-релиза компании.С первого квартала в финансовой отчетности Adidas подразделение Reebok будет обозначаться как актив, предназначенный для продажи. Компания намерена сосредоточиться на укреплении лидирующих позиций на международном рынке.Ранее гендиректор Adidas Каспер Рорштед неоднократно опровергал сообщения о том, что хочет продать бренд Reebok. Он закрыл магазины со слабыми показателями и принял меры для сокращения расходов. После того как Reebok к началу 2019-го наконец восстановил прибыльность, Рорштед выразил надежду, что теперь он сможет обеспечить рост продаж за счет новых линеек спортивной обуви, таких как CrossFit Nano и FloatRide Run.Однако новый удар нанесла пандемия COVID-19, от которой бренд Reebok пострадал больше, чем Adidas: если во втором квартале 2020 года выручка Adidas снизилась на 33 процента, то продажи Reebok упали на 42 процента.Adidas AG, основанный в 1924 году Адольфом Дасслером, — один из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря. Американский Reebok принадлежит Adidas с 2006 года.
https://ria.ru/20200617/1573067389.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155070/31/1550703127_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9ec53055438d543bcec6d86f4b168b3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
adidas ag, экономика
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG
начал процесс по продаже принадлежащего ему американского Reebok, следует из пресс-релиза компании.
"В рамках разработки своей новой пятилетней стратегии Adidas завершил оценку стратегических альтернатив для Reebok. В результате компания решила начать формальный процесс, нацеленный на продажу Reebok", — говорится в сообщении.
С первого квартала в финансовой отчетности Adidas подразделение Reebok будет обозначаться как актив, предназначенный для продажи. Компания намерена сосредоточиться на укреплении лидирующих позиций на международном рынке.
Ранее гендиректор Adidas Каспер Рорштед неоднократно опровергал сообщения о том, что хочет продать бренд Reebok. Он закрыл магазины со слабыми показателями и принял меры для сокращения расходов. После того как Reebok к началу 2019-го наконец восстановил прибыльность, Рорштед выразил надежду, что теперь он сможет обеспечить рост продаж за счет новых линеек спортивной обуви, таких как CrossFit Nano и FloatRide Run.
Однако новый удар нанесла пандемия COVID-19, от которой бренд Reebok пострадал больше, чем Adidas: если во втором квартале 2020 года выручка Adidas снизилась на 33 процента, то продажи Reebok упали на 42 процента.
Adidas AG, основанный в 1924 году Адольфом Дасслером, — один из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря. Американский Reebok принадлежит Adidas с 2006 года.