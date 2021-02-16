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Adidas начал продажу Reebok
Adidas начал продажу Reebok
Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG начал процесс по продаже принадлежащего ему американского Reebok, следует из пресс-релиза... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T17:51
2021-02-16T22:29
adidas ag
экономика
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG начал процесс по продаже принадлежащего ему американского Reebok, следует из пресс-релиза компании.С первого квартала в финансовой отчетности Adidas подразделение Reebok будет обозначаться как актив, предназначенный для продажи. Компания намерена сосредоточиться на укреплении лидирующих позиций на международном рынке.Ранее гендиректор Adidas Каспер Рорштед неоднократно опровергал сообщения о том, что хочет продать бренд Reebok. Он закрыл магазины со слабыми показателями и принял меры для сокращения расходов. После того как Reebok к началу 2019-го наконец восстановил прибыльность, Рорштед выразил надежду, что теперь он сможет обеспечить рост продаж за счет новых линеек спортивной обуви, таких как CrossFit Nano и FloatRide Run.Однако новый удар нанесла пандемия COVID-19, от которой бренд Reebok пострадал больше, чем Adidas: если во втором квартале 2020 года выручка Adidas снизилась на 33 процента, то продажи Reebok упали на 42 процента.Adidas AG, основанный в 1924 году Адольфом Дасслером, — один из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря. Американский Reebok принадлежит Adidas с 2006 года.
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adidas ag, экономика

Adidas начал продажу Reebok

17:51 16.02.2021 (обновлено: 22:29 16.02.2021)
 
© Depositphotos / Elena MasiutkinaМагазин Reebok в России
Магазин Reebok в России - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Depositphotos / Elena Masiutkina
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG начал процесс по продаже принадлежащего ему американского Reebok, следует из пресс-релиза компании.

"В рамках разработки своей новой пятилетней стратегии Adidas завершил оценку стратегических альтернатив для Reebok. В результате компания решила начать формальный процесс, нацеленный на продажу Reebok", — говорится в сообщении.

С первого квартала в финансовой отчетности Adidas подразделение Reebok будет обозначаться как актив, предназначенный для продажи. Компания намерена сосредоточиться на укреплении лидирующих позиций на международном рынке.
Ранее гендиректор Adidas Каспер Рорштед неоднократно опровергал сообщения о том, что хочет продать бренд Reebok. Он закрыл магазины со слабыми показателями и принял меры для сокращения расходов. После того как Reebok к началу 2019-го наконец восстановил прибыльность, Рорштед выразил надежду, что теперь он сможет обеспечить рост продаж за счет новых линеек спортивной обуви, таких как CrossFit Nano и FloatRide Run.
Однако новый удар нанесла пандемия COVID-19, от которой бренд Reebok пострадал больше, чем Adidas: если во втором квартале 2020 года выручка Adidas снизилась на 33 процента, то продажи Reebok упали на 42 процента.
Adidas AG, основанный в 1924 году Адольфом Дасслером, — один из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря. Американский Reebok принадлежит Adidas с 2006 года.
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