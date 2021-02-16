https://ria.ru/20210216/razvitie-1597613288.html

Счетная палата указала на проблемы с развитием малых городов

Счетная палата указала на проблемы с развитием малых городов

Проекты развития малых городов в России пока реализуются недостаточно эффективно, несмотря на значительный объем господдержки, говорится в сообщении Счетной... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T00:31

2021-02-16T00:31

2021-02-16T00:31

россия

счетная палата рф

экономика

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Проекты развития малых городов в России пока реализуются недостаточно эффективно, несмотря на значительный объем господдержки, говорится в сообщении Счетной палаты по итогам анализа.Аудитор Светлана Орлова напомнила, что с 2018 года по поручению президента осуществляется господдержка малых городов и исторических поселений, ставших победителями Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды."В 2018-2019 годах субъекты подали на конкурс более 1000 заявок. Победителями стали 240 проектов. На их реализацию из федерального бюджета направлено почти 15 миллиардов рублей. На 1 января 2021 года реализовано 166 проектов (69,2%). При этом заявленный социально-экономический эффект от их реализации в полном объеме не достигнут", - отметила она.По мнению СП, основные причины недостаточной эффективности реализуемых проектов – отсутствие должного контроля и несовершенство нормативного регулирования, в том числе действующих правил предоставления средств регионам на реализацию проектов. "В частности, анализ показал, что в заключаемых с регионами соглашениях не установлены количественные и качественные показатели результативности предоставления им межбюджетного трансферта. Не прописаны в них и меры ответственности за нарушение принятых обязательств", - указывает контрольное ведомство.Не справляются регионы и с обязательством по софинансированию проектов за счет средств региональных и местных бюджетов и внебюджетных источников. "По информации 46 регионов (73% от числа субъектов – получателей господдержки по итогам конкурса), фактический объем привлеченных средств частных инвесторов составил всего 1,9 миллиарда рублей или 48% от заявленного", - сообщила Орлова.

https://realty.ria.ru/20210115/infrastruktura-1593228500.html

https://ria.ru/20201204/krym-1587617586.html

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россия, счетная палата рф, экономика