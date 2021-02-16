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SpaceX не смогла вернуть первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу
SpaceX не смогла вернуть первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу
Компания SpaceX не смогла вернуть первую ступень ракеты Falcon 9 на плавучую платформу в Атлантическом океане. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T09:02
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spacex falcon 9
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spacex
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Компания SpaceX не смогла вернуть первую ступень ракеты Falcon 9 на плавучую платформу в Атлантическом океане.Ракета-носитель с 60 интернет-спутниками Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 22:59 по времени Восточного побережья США (06:59 мск)."Действительно, по всей видимости, мы не посадили ускоритель на платформу Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя"). Очень жаль, что мы не извлекли его", — приводит специализированный портал Space.com слова инженера-технолога Джессики Андерсон.Издание отмечает, что после посадки ступеней SpaceX обычно забирает их для повторного использования. То, что элементу ракеты на этот раз не удалось приземлиться на платформу, портал назвал "редким промахом".SpaceX, со своей стороны, сообщила в твиттере, что может подтвердить успех "доставки 60 спутников Starlink" на орбиту.Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, проект стартовал в феврале 2018 года. Его цель — обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тысяч спутников.Уже сейчас компания начала тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приема и отправки сигнала требуется заплатить 499 долларов, а ежемесячная абонентская плата составляет 99 долларов, что сопоставимо и даже меньше, чем у основных американских провайдеров.Производитель обещает скорость скачивания от 50 до 150 мегабит в секунду. По данным профильных СМИ, на практике это соответствует действительности, иногда показатели даже выше.
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земля, spacex falcon 9, космос - риа наука, spacex, сша

SpaceX не смогла вернуть первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу

09:02 16.02.2021 (обновлено: 11:26 16.02.2021)
 
© @SpaceX/Twitter Кадр видео запуска ракеты-носителя Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink
 Кадр видео запуска ракеты-носителя Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© @SpaceX/Twitter
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Компания SpaceX не смогла вернуть первую ступень ракеты Falcon 9 на плавучую платформу в Атлантическом океане.
Ракета-носитель с 60 интернет-спутниками Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 22:59 по времени Восточного побережья США (06:59 мск).
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"Действительно, по всей видимости, мы не посадили ускоритель на платформу Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя"). Очень жаль, что мы не извлекли его", — приводит специализированный портал Space.com слова инженера-технолога Джессики Андерсон.
Издание отмечает, что после посадки ступеней SpaceX обычно забирает их для повторного использования. То, что элементу ракеты на этот раз не удалось приземлиться на платформу, портал назвал "редким промахом".
SpaceX, со своей стороны, сообщила в твиттере, что может подтвердить успех "доставки 60 спутников Starlink" на орбиту.
Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, проект стартовал в феврале 2018 года. Его цель — обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тысяч спутников.
Уже сейчас компания начала тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приема и отправки сигнала требуется заплатить 499 долларов, а ежемесячная абонентская плата составляет 99 долларов, что сопоставимо и даже меньше, чем у основных американских провайдеров.
Производитель обещает скорость скачивания от 50 до 150 мегабит в секунду. По данным профильных СМИ, на практике это соответствует действительности, иногда показатели даже выше.
 
ЗемляSpaceX Falcon 9Космос - РИА НаукаSpaceXСША
 
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