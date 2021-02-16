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Путин обсудил с Дегтяревым работу властей Хабаровского края
Путин обсудил с Дегтяревым работу властей Хабаровского края
Владимир Путин одобрил результаты работы, проделанной за последние полгода временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T18:05
2021-02-16T19:29
михаил дегтярев
владимир путин
хабаровский край
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Владимир Путин одобрил результаты работы, проделанной за последние полгода временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. "Я смотрю, вы в целом по основным направлениям работы уже достаточно хорошо погрузились в эти вопросы и проблемы, держите руку на пульсе", — приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.Рабочая встреча Путина и Дегтярева состоялась во вторник. Врио губернатора выразил благодарность за оказанное ему доверие и назначение. Дегтярев рапортовал, что в период его работы в регионе впервые за восемь лет были проиндексированы краевые выплаты, был снижен транспортный налог, и увеличены премии, стипендии и гранты школьникам, деятелям культуры и ученым. При этом за прошедшие шесть месяцев, по его словам, правительству региона удалось увеличить на 30 процентов расходы на территориально-общественное самоуправление. Также на встрече обсуждались последствия прошедшего в прошлом году в Хабаровском крае паводка. Дегтярев рассказал, что обошлось без жертв и серьезных разрушений. Он также добавил, что пострадавшим от стихии жителям направлены выплаты.
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михаил дегтярев, владимир путин, хабаровский край

Путин обсудил с Дегтяревым работу властей Хабаровского края

18:05 16.02.2021 (обновлено: 19:29 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с врио губернатора Хабаровского края М. Дегтяревым
Президент РФ В. Путин встретился с врио губернатора Хабаровского края М. Дегтяревым - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Владимир Путин одобрил результаты работы, проделанной за последние полгода временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.
"Я смотрю, вы в целом по основным направлениям работы уже достаточно хорошо погрузились в эти вопросы и проблемы, держите руку на пульсе", — приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.
Рабочая встреча Путина и Дегтярева состоялась во вторник. Врио губернатора выразил благодарность за оказанное ему доверие и назначение.
Дегтярев рапортовал, что в период его работы в регионе впервые за восемь лет были проиндексированы краевые выплаты, был снижен транспортный налог, и увеличены премии, стипендии и гранты школьникам, деятелям культуры и ученым.
Встреча врио хабаровского губернатора Михаила Дегтярева и президента России Владимира Путина в Кремле - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
Вчера, 14:29
Путин обещал подумать о присвоении Комсомольску-на-Амуре почетного звания
При этом за прошедшие шесть месяцев, по его словам, правительству региона удалось увеличить на 30 процентов расходы на территориально-общественное самоуправление.
Также на встрече обсуждались последствия прошедшего в прошлом году в Хабаровском крае паводка. Дегтярев рассказал, что обошлось без жертв и серьезных разрушений. Он также добавил, что пострадавшим от стихии жителям направлены выплаты.
 
Михаил ДегтяревВладимир ПутинХабаровский край
 
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