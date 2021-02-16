https://ria.ru/20210216/putin-1597661727.html

В Кремле сообщили о проработке нескольких зарубежных визитов Путина

В Кремле сообщили о проработке нескольких зарубежных визитов Путина

Ряд зарубежных визитов президента РФ Владимира Путина находится в проработке, однако все будет зависеть от эпидемиологической обстановки, заявил пресс секретарь РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T12:14

2021-02-16T12:14

2021-02-16T12:44

россия

политика

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ряд зарубежных визитов президента РФ Владимира Путина находится в проработке, однако все будет зависеть от эпидемиологической обстановки, заявил пресс секретарь главы государства Дмитрий Песков."В проработке целый ряд визитов, имеется целый ряд действующих и возобновленных приглашений, но все зависит от эпидемиологической обстановки и у нас в стране в первую очередь, и, конечно наших собеседников", - сказал журналистам Песков.По его словам, пока ничего конкретного не готовится.

https://ria.ru/20210216/kreml-1597661646.html

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2021

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россия, политика, дмитрий песков, владимир путин