https://ria.ru/20210216/putin-1597661727.html
В Кремле сообщили о проработке нескольких зарубежных визитов Путина
В Кремле сообщили о проработке нескольких зарубежных визитов Путина
Ряд зарубежных визитов президента РФ Владимира Путина находится в проработке, однако все будет зависеть от эпидемиологической обстановки, заявил пресс секретарь РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T12:14
2021-02-16T12:14
2021-02-16T12:44
россия
политика
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ряд зарубежных визитов президента РФ Владимира Путина находится в проработке, однако все будет зависеть от эпидемиологической обстановки, заявил пресс секретарь главы государства Дмитрий Песков."В проработке целый ряд визитов, имеется целый ряд действующих и возобновленных приглашений, но все зависит от эпидемиологической обстановки и у нас в стране в первую очередь, и, конечно наших собеседников", - сказал журналистам Песков.По его словам, пока ничего конкретного не готовится.
https://ria.ru/20210216/kreml-1597661646.html
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россия, политика, дмитрий песков, владимир путин