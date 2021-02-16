В Югре МВД начало проверку из-за урока, где изобразили "акцию протеста"
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 фев - РИА Новости. Управление МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу начало служебную проверку после урока с участием сотрудников полиции, в ходе которого изображалась "акция протеста", а в роли силовиков выступили ученики, сообщается на сайте ведомства.
Ранее телеканал "Мегаполис" опубликовал видеозапись, на которой, по данным СМИ, демонстрируется часть урока, проводимого сотрудниками полиции для учащихся школы в Нижневартовске. На кадрах группа учеников изображает протестующих, бросая спортивные мячи в сторону других подростков в шлемах, которые прикрываются в шеренге щитами, обычно используемыми правоохранителями при массовых демонстрациях.
Согласно информации городского управления МВД, опубликованной ранее, в указанной школе в понедельник прошел "Урок мужества". С учащимися встретились сотрудники полиции, они рассказали о своей работе, а также "разыграли сценку", в которой школьники под руководством правоохранителей сами "выступали в роли героев".
"Начальником управления МВД по ХМАО - Югре полковником полиции Дамиром Сатретдиновым назначено проведение служебной проверки по факту проведения в одном из учебных заведений Нижневартовска уроков, включающих в себя элементы обеспечения безопасности на массовых мероприятиях. По ее результатам будет дана оценка должностным лицам, организовавшим данное мероприятие", - говорится в сообщении.
Внутреннюю проверку проводит и департамент образования Нижневартовска. Руководитель ведомства Инна Святченко заявила во вторник, что образовательное мероприятие в школе №42 проходило в понедельник с участием полицейских и росгвардейцев. При этом в пресс-службе регионального управления Росгвардии заявили РИА Новости, что сотрудники ведомства в данном мероприятии участия не принимали.