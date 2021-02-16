Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210216/proverka-1597767312.html
В Югре МВД начало проверку из-за урока, где изобразили "акцию протеста"
В Югре МВД начало проверку из-за урока, где изобразили "акцию протеста"
Управление МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу начало служебную проверку после урока с участием сотрудников полиции, в ходе которого изображалась "акция РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T23:29
2021-02-16T23:29
ханты-мансийский автономный округ
нижневартовск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597715891_3:0:599:335_1920x0_80_0_0_d837a6c4d9b2cdc3f5b8eaec30115f1b.jpg
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 фев - РИА Новости. Управление МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу начало служебную проверку после урока с участием сотрудников полиции, в ходе которого изображалась "акция протеста", а в роли силовиков выступили ученики, сообщается на сайте ведомства.Ранее телеканал "Мегаполис" опубликовал видеозапись, на которой, по данным СМИ, демонстрируется часть урока, проводимого сотрудниками полиции для учащихся школы в Нижневартовске. На кадрах группа учеников изображает протестующих, бросая спортивные мячи в сторону других подростков в шлемах, которые прикрываются в шеренге щитами, обычно используемыми правоохранителями при массовых демонстрациях.Согласно информации городского управления МВД, опубликованной ранее, в указанной школе в понедельник прошел "Урок мужества". С учащимися встретились сотрудники полиции, они рассказали о своей работе, а также "разыграли сценку", в которой школьники под руководством правоохранителей сами "выступали в роли героев".Внутреннюю проверку проводит и департамент образования Нижневартовска. Руководитель ведомства Инна Святченко заявила во вторник, что образовательное мероприятие в школе №42 проходило в понедельник с участием полицейских и росгвардейцев. При этом в пресс-службе регионального управления Росгвардии заявили РИА Новости, что сотрудники ведомства в данном мероприятии участия не принимали.
https://ria.ru/20210216/shkola-1597713789.html
ханты-мансийский автономный округ
нижневартовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597715891_106:0:553:335_1920x0_80_0_0_5ca2bdcc1b4a647e03d5ebc14703639b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ханты-мансийский автономный округ, нижневартовск, происшествия

В Югре МВД начало проверку из-за урока, где изобразили "акцию протеста"

23:29 16.02.2021
 
© Кадр из видео Телеканала "Мегаполис""Урок мужества" в школе №42 города Нижневартовска
Урок мужества в школе №42 города Нижневартовска - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Кадр из видео Телеканала "Мегаполис"
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 фев - РИА Новости. Управление МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу начало служебную проверку после урока с участием сотрудников полиции, в ходе которого изображалась "акция протеста", а в роли силовиков выступили ученики, сообщается на сайте ведомства.
Ранее телеканал "Мегаполис" опубликовал видеозапись, на которой, по данным СМИ, демонстрируется часть урока, проводимого сотрудниками полиции для учащихся школы в Нижневартовске. На кадрах группа учеников изображает протестующих, бросая спортивные мячи в сторону других подростков в шлемах, которые прикрываются в шеренге щитами, обычно используемыми правоохранителями при массовых демонстрациях.
Согласно информации городского управления МВД, опубликованной ранее, в указанной школе в понедельник прошел "Урок мужества". С учащимися встретились сотрудники полиции, они рассказали о своей работе, а также "разыграли сценку", в которой школьники под руководством правоохранителей сами "выступали в роли героев".

"Начальником управления МВД по ХМАО - Югре полковником полиции Дамиром Сатретдиновым назначено проведение служебной проверки по факту проведения в одном из учебных заведений Нижневартовска уроков, включающих в себя элементы обеспечения безопасности на массовых мероприятиях. По ее результатам будет дана оценка должностным лицам, организовавшим данное мероприятие", - говорится в сообщении.

Внутреннюю проверку проводит и департамент образования Нижневартовска. Руководитель ведомства Инна Святченко заявила во вторник, что образовательное мероприятие в школе №42 проходило в понедельник с участием полицейских и росгвардейцев. При этом в пресс-службе регионального управления Росгвардии заявили РИА Новости, что сотрудники ведомства в данном мероприятии участия не принимали.
Урок мужества в школе №42 города Нижневартовска - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
Вчера, 16:25
В Югре проверят школу, где полиция и ученики изобразили "акцию протеста"
 
Ханты-Мансийский автономный округНижневартовскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:02На Сахалине грейдерист пропал при расчистке перевала
05:41На Колыму движется новый мощный циклон
05:38В Иркутской области четыре человека погибли в ДТП с лесовозом
05:10Эксперты рассказали, в каких случаях банки сами блокируют карту клиента
04:30Названы два приема, чтобы пережить шестидневную рабочую неделю
04:23Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире
04:16На Камчатке объявили лавинную опасность из-за циклона
04:13Экс-дипломат раскритиковал выход США из Договора по открытому небу
04:04Службы такси ответили на претензии Дептранса Москвы о ценах на поездки
03:58Число пострадавших в протестах в Испании выросло до 30
03:55Львовский облсовет призвал вернуть Бандере звание "Герой Украины"
03:48Власти Чукотки ослабили ограничения по COVID-19 для прошедших вакцинацию
03:44В "Севмаше" рассказали о ходе строительства подлодок проекта "Ясень-М"
03:40Разработчик "Сармата" запатентовал две ракеты для полетов на Марс
03:37Эксперт оценил потенциал сокращения стратегических арсеналов России и США
03:37"Все бы вымерли": Мясников развеял миф о новом штамме коронавируса
03:34Ученые из России обновили мировой рекорд в области квантовой криптографии
03:21Дворкович рассказал, из каких стран в Россию возвращаются "утекшие мозги"
03:12НАСА отменила прямую трансляцию стыковки "Прогресса" с МКС из-за непогоды
03:09На Су-57 испытали макеты гиперзвуковых ракет, сообщил источник
Лента новостейМолния