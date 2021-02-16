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В Волгограде проводят проверку после гибели женщины при пожаре на рынке
В Волгограде проводят проверку после гибели женщины при пожаре на рынке
Организована доследственная проверка по факту гибели женщины во время пожара на рынке в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T17:28
2021-02-16T19:41
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 16 фев – РИА Новости. Организована доследственная проверка по факту гибели женщины во время пожара на рынке в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник."По данному факту следственным отделом по Дзержинскому району Следственного управления СКР по области организована доследственная проверка", - сообщила Рудник.МЧС сообщало, что днем на рынке в Дзержинском районе Волгограда загорелись торговые павильоны, площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. С рынка были эвакуированы около 150 человек. Открытое горение ликвидировано в 15.15 мск. При разборе завалов было обнаружено тело женщины.СК установил личность погибшей женщины, ей оказалась работница павильона, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник."Установлена личность погибшей: 1958 года рождения, работница павильона №6", - сообщила Рудник.По ее словам, женщину нашли под завалами сгоревшего павильона №6, где, по версии следствия, был очаг пожара.
волгоград
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Черный дым от пожара на рынке в Волгограде
76 человек и 20 единиц техники тушат возгорание в торговых павильонах в Дзержинском районе Волгограда. Площадь составляет 2 тыс. кв.метров. Пожарными эвакуировано 150 человек, информации о пострадавших не поступало.
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видео, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоград, волгоградская область, происшествия
В Волгограде проводят проверку после гибели женщины при пожаре на рынке
ВОЛГОГРАД, 16 фев – РИА Новости. Организована доследственная проверка по факту гибели женщины во время пожара на рынке в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
2021-02-16T17:28
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В Волгограде проводят проверку после гибели женщины при пожаре на рынке

17:28 16.02.2021 (обновлено: 19:41 16.02.2021)
 
© Фото : ГУМЧС России по Волгоградской областиПожар на рынке в Волгограде
Пожар на рынке в Волгограде - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Фото : ГУМЧС России по Волгоградской области
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ВОЛГОГРАД, 16 фев – РИА Новости. Организована доследственная проверка по факту гибели женщины во время пожара на рынке в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
"По данному факту следственным отделом по Дзержинскому району Следственного управления СКР по области организована доследственная проверка", - сообщила Рудник.
МЧС сообщало, что днем на рынке в Дзержинском районе Волгограда загорелись торговые павильоны, площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. С рынка были эвакуированы около 150 человек. Открытое горение ликвидировано в 15.15 мск. При разборе завалов было обнаружено тело женщины.
СК установил личность погибшей женщины, ей оказалась работница павильона, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
"Установлена личность погибшей: 1958 года рождения, работница павильона №6", - сообщила Рудник.
По ее словам, женщину нашли под завалами сгоревшего павильона №6, где, по версии следствия, был очаг пожара.
 
Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВолгоградВолгоградская областьПроисшествия
 
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