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Отец главного фигуранта дела "Черного блока" заявил о его пропаже
Отец главного фигуранта дела "Черного блока" заявил о его пропаже
Главный фигурант по делу националистического движения "Черный блок" Владимир Комарницкий (Ратников), обвиняемый в экстремизме, пропал в Москве, после заседания... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T20:12
2021-02-16T20:12
2021-02-16T20:12
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Главный фигурант по делу националистического движения "Черный блок" Владимир Комарницкий (Ратников), обвиняемый в экстремизме, пропал в Москве, после заседания в суде в понедельник утром он не вернулся домой, сообщил РИА Новости его отец Геннадий Комарницкий.В начале июня 2020 года суд отпустил Владимира Комарницкого и еще одного обвиняемого по делу Дмитрия Спорыхина из СИЗО под домашний арест. По версии следствия, в 2015 году Комарницкий и Спорыхин с другими участниками создали экстремистское сообщество, его члены обучались устраивать массовые беспорядки.Он добавил, что не хочет "строить предположений" о произошедшем с сыном.По делу проходят еще трое фигурантов: Артем Воробьев - под домашним арестом, Дмитрий Никитин и Виктор Трофимов - под подпиской о невыезде. В зависимости от роли каждого они обвиняются в "организации экстремистского сообщества", "возбуждении ненависти либо вражды", "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности", "массовых беспорядках", "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма" и "хулиганстве".Экстремистское сообщество, как считает следствие, отличали хорошая организация и дисциплина, оно имело символику и соблюдало конспирацию. Картину дополняет пропаганда через группы в соцсетях и в интернете и избрание националистов и осужденных за терроризм и экстремизм примером для подражания, заявляло обвинение. Комарницкий, участвуя в массовых мероприятиях, публично оправдывал экстремизм, терроризм, насилие, считает следствие.В марте 2018 года Комарницкий был приговорен к 160 часам обязательных работ по другому делу - за размещение запрещенных песен известной своей ультраправой направленностью группы "Коловрат" в соцсети "ВКонтакте", в апреле прошлого года Гагаринский суд Москвы отменил приговор из-за частичной декриминализации статьи в декабре 2018 года.
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Главный фигурант по делу националистического движения "Черный блок" Владимир Комарницкий (Ратников), обвиняемый в экстремизме, пропал в Москве
, после заседания в суде в понедельник утром он не вернулся домой, сообщил РИА Новости его отец Геннадий Комарницкий.
В начале июня 2020 года суд отпустил Владимира Комарницкого и еще одного обвиняемого по делу Дмитрия Спорыхина из СИЗО под домашний арест. По версии следствия, в 2015 году Комарницкий и Спорыхин с другими участниками создали экстремистское сообщество, его члены обучались устраивать массовые беспорядки.
"В 10 часов вчера было назначено заседание, Вова туда отправился в 9 утра, так как прогулки ему разрешены. На заседание он пришел вовремя, но его отложили почти сразу, и мой сын ушел оттуда. С тех пор его местонахождение мне неизвестно. У нас был хороший адвокат по соглашению, с которым я поддерживал связь. Его отстранили от ведения дела, поставили по назначению нового, номера которой у меня не было, поэтому я даже не мог связаться узнать, закончилось ли заседание и пошел ли сын домой", - сказал РИА Новости обеспокоенный отец.
Он добавил, что не хочет "строить предположений" о произошедшем с сыном.
По делу проходят еще трое фигурантов: Артем Воробьев - под домашним арестом, Дмитрий Никитин и Виктор Трофимов - под подпиской о невыезде. В зависимости от роли каждого они обвиняются в "организации экстремистского сообщества", "возбуждении ненависти либо вражды", "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности", "массовых беспорядках", "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма" и "хулиганстве".
Экстремистское сообщество, как считает следствие, отличали хорошая организация и дисциплина, оно имело символику и соблюдало конспирацию. Картину дополняет пропаганда через группы в соцсетях и в интернете и избрание националистов и осужденных за терроризм и экстремизм примером для подражания, заявляло обвинение. Комарницкий, участвуя в массовых мероприятиях, публично оправдывал экстремизм, терроризм, насилие, считает следствие.
В марте 2018 года Комарницкий был приговорен к 160 часам обязательных работ по другому делу - за размещение запрещенных песен известной своей ультраправой направленностью группы "Коловрат" в соцсети "ВКонтакте", в апреле прошлого года Гагаринский суд Москвы отменил приговор из-за частичной декриминализации статьи в декабре 2018 года.