https://ria.ru/20210216/propazha-1597753997.html

Отец главного фигуранта дела "Черного блока" заявил о его пропаже

Отец главного фигуранта дела "Черного блока" заявил о его пропаже

Главный фигурант по делу националистического движения "Черный блок" Владимир Комарницкий (Ратников), обвиняемый в экстремизме, пропал в Москве, после заседания... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T20:12

2021-02-16T20:12

2021-02-16T20:12

россия

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Главный фигурант по делу националистического движения "Черный блок" Владимир Комарницкий (Ратников), обвиняемый в экстремизме, пропал в Москве, после заседания в суде в понедельник утром он не вернулся домой, сообщил РИА Новости его отец Геннадий Комарницкий.В начале июня 2020 года суд отпустил Владимира Комарницкого и еще одного обвиняемого по делу Дмитрия Спорыхина из СИЗО под домашний арест. По версии следствия, в 2015 году Комарницкий и Спорыхин с другими участниками создали экстремистское сообщество, его члены обучались устраивать массовые беспорядки.Он добавил, что не хочет "строить предположений" о произошедшем с сыном.По делу проходят еще трое фигурантов: Артем Воробьев - под домашним арестом, Дмитрий Никитин и Виктор Трофимов - под подпиской о невыезде. В зависимости от роли каждого они обвиняются в "организации экстремистского сообщества", "возбуждении ненависти либо вражды", "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности", "массовых беспорядках", "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма" и "хулиганстве".Экстремистское сообщество, как считает следствие, отличали хорошая организация и дисциплина, оно имело символику и соблюдало конспирацию. Картину дополняет пропаганда через группы в соцсетях и в интернете и избрание националистов и осужденных за терроризм и экстремизм примером для подражания, заявляло обвинение. Комарницкий, участвуя в массовых мероприятиях, публично оправдывал экстремизм, терроризм, насилие, считает следствие.В марте 2018 года Комарницкий был приговорен к 160 часам обязательных работ по другому делу - за размещение запрещенных песен известной своей ультраправой направленностью группы "Коловрат" в соцсети "ВКонтакте", в апреле прошлого года Гагаринский суд Москвы отменил приговор из-за частичной декриминализации статьи в декабре 2018 года.

https://ria.ru/20200130/1564043630.html

https://ria.ru/20201216/rezolyutsiya-1589576921.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия