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Мужчина зашел в свою квартиру и бесследно исчез
Мужчина зашел в свою квартиру и бесследно исчез
Житель Сан-Франциско загадочно исчез после того, как зашел в свою квартиру, сообщает местное издание Mission Local. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T06:56
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Житель Сан-Франциско загадочно исчез после того, как зашел в свою квартиру, сообщает местное издание Mission Local.Пятидесятилетний Кристофер Войтель исчез 9 января. Камеры наблюдения зафиксировали, как он вошел в свою квартиру и, судя по записям, больше ее не покидал. В объективы других установленных у дома камер он также не попал.Поисками Войтеля занимается полиция, его семья наняла частного детектива. В его квартире не обнаружили ничего подозрительного, а входная дверь была заперта на замок. По словам родных, последним сообщением от Войтеля стала просьба к племяннице: "Пожалуйста, скажи Ларе (сестре Войтеля. — Прим. ред.), чтобы она проверила сообщения. Это срочно". Сестра попыталась позвонить брату, однако тот не взял трубку.Родственники рассказали, что перед исчезновением Войтель вел себя очень странно: писал необычные посты в Facebook, говорил о побеге в горы, а также жаловался на то, что ему "небезопасно". Как пишет Mission Local, в последние годы он не работал и страдал от депрессии. При этом его соседи отзывались о нем как о человеке чрезвычайной щедрости.По словам знакомых американца, несколько лет назад он познакомился с бездомным по прозвищу Буд, который увлекался оккультизмом. По их мнению, именно Буд служит "ключом" к разгадке тайны исчезновения Войтеля. Так, менее чем за двое суток до исчезновения мужчины камеры наблюдения зафиксировали, как Буд заходит в его квартиру и уходит на следующий день. Кроме того, в ночь накануне исчезновения Войтель написал Буду в Facebook гневное сообщение, в котором запретил приходить к нему домой. Как заявил бездомный уже после пропажи Войтеля, того якобы застрелили во время ограбления.По словам частного детектива, который расследует дело, самое необычное в нем — это записи с камер наблюдения, согласно которым Войтель не выходил из квартиры. "Именно это и делает дело таким странным", — сказал он.
https://ria.ru/20210203/nasledstvo-1595779236.html
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сан-франциско, сша, в мире

Мужчина зашел в свою квартиру и бесследно исчез

06:56 16.02.2021 (обновлено: 10:17 16.02.2021)
 
© AP Photo / Morry Gash, FileАвтомобиль полиции США
Автомобиль полиции США - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© AP Photo / Morry Gash, File
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Житель Сан-Франциско загадочно исчез после того, как зашел в свою квартиру, сообщает местное издание Mission Local.
Пятидесятилетний Кристофер Войтель исчез 9 января. Камеры наблюдения зафиксировали, как он вошел в свою квартиру и, судя по записям, больше ее не покидал. В объективы других установленных у дома камер он также не попал.
Поисками Войтеля занимается полиция, его семья наняла частного детектива. В его квартире не обнаружили ничего подозрительного, а входная дверь была заперта на замок.
По словам родных, последним сообщением от Войтеля стала просьба к племяннице: "Пожалуйста, скажи Ларе (сестре Войтеля. — Прим. ред.), чтобы она проверила сообщения. Это срочно". Сестра попыталась позвонить брату, однако тот не взял трубку.
Родственники рассказали, что перед исчезновением Войтель вел себя очень странно: писал необычные посты в Facebook, говорил о побеге в горы, а также жаловался на то, что ему "небезопасно". Как пишет Mission Local, в последние годы он не работал и страдал от депрессии. При этом его соседи отзывались о нем как о человеке чрезвычайной щедрости.
По словам знакомых американца, несколько лет назад он познакомился с бездомным по прозвищу Буд, который увлекался оккультизмом. По их мнению, именно Буд служит "ключом" к разгадке тайны исчезновения Войтеля.
Так, менее чем за двое суток до исчезновения мужчины камеры наблюдения зафиксировали, как Буд заходит в его квартиру и уходит на следующий день. Кроме того, в ночь накануне исчезновения Войтель написал Буду в Facebook гневное сообщение, в котором запретил приходить к нему домой. Как заявил бездомный уже после пропажи Войтеля, того якобы застрелили во время ограбления.
По словам частного детектива, который расследует дело, самое необычное в нем — это записи с камер наблюдения, согласно которым Войтель не выходил из квартиры. "Именно это и делает дело таким странным", — сказал он.
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