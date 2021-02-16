https://ria.ru/20210216/probki-1597746124.html

Пробки в Москве достигли десяти баллов

Пробки в Москве достигли десяти баллов

Пробки в Москве вечером во вторник достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T19:04

2021-02-16T19:04

2021-02-16T19:29

тверская улица

мытищи

россия

яндекс

москва

общество

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пробки в Москве вечером во вторник достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".Во второй половине дня во вторник пошел снег, по данным синоптиков, вечером ожидается слабая метель.Затруднения наблюдаются в центре города: в пробках стоят центральные набережные, в частности, Москворецкая, Кремлевская, Софийская, Берниковская и Устьинская.Кроме того, пробки наблюдаются на Большом Каменном мосту, на Боровицкой площади, на Новом Арбате, Театральном проезде, местами на Тверской улице, а также на Лубянской площади, на улице Большая Лубянка, на Мясницкой.Помимо этого, движение затруднено на Бульварном и Садовом кольцах.Затруднения наблюдаются и на протяжении всего ТТК в обоих направлениях. Значительные пробки образовались и на протяжении всего МКАД.Также пробки образовались на выезде из города в сторону Химок, Мытищ, Люберец и Видного.

https://ria.ru/20210214/probka-1597459951.html

https://ria.ru/20210205/probki-1596143591.html

тверская улица

мытищи

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверская улица, мытищи, россия, яндекс, москва, общество