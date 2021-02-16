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В Твери 96-летний житель сделал прививку от COVID-19

В Твери 96-летний житель сделал прививку от COVID-19

Участник Ржевской битвы, почетный гражданин Тверской области 96-летний Иван Кладкевич сделал прививку от коронавирусной инфекции, сообщило правительство... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T15:48

2021-02-16T15:48

2021-02-16T15:48

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

тверская область

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ВОРОНЕЖ, 16 фев - РИА Новости. Участник Ржевской битвы, почетный гражданин Тверской области 96-летний Иван Кладкевич сделал прививку от коронавирусной инфекции, сообщило правительство региона.Вакцинацию ветеран прошел 16 февраля в прививочном кабинете областной клинической больницы.Всего, по данным правительства, в Тверской области прививку от коронавируса сделали 33 734 человека, использовано 70,7% от общего количества поступившей вакцины. В регионе развернуто 38 прививочных пунктов, работают выездные прививочные бригады.В Тверской области подтвержден 31 921 случай новой коронавирусной инфекции, выздоровели 28 616 человек, 577 умерли.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, тверская область