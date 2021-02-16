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В Твери 96-летний житель сделал прививку от COVID-19
В Твери 96-летний житель сделал прививку от COVID-19
Участник Ржевской битвы, почетный гражданин Тверской области 96-летний Иван Кладкевич сделал прививку от коронавирусной инфекции, сообщило правительство... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T15:48
2021-02-16T15:48
2021-02-16T15:48
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ВОРОНЕЖ, 16 фев - РИА Новости. Участник Ржевской битвы, почетный гражданин Тверской области 96-летний Иван Кладкевич сделал прививку от коронавирусной инфекции, сообщило правительство региона.Вакцинацию ветеран прошел 16 февраля в прививочном кабинете областной клинической больницы.Всего, по данным правительства, в Тверской области прививку от коронавируса сделали 33 734 человека, использовано 70,7% от общего количества поступившей вакцины. В регионе развернуто 38 прививочных пунктов, работают выездные прививочные бригады.В Тверской области подтвержден 31 921 случай новой коронавирусной инфекции, выздоровели 28 616 человек, 577 умерли.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, тверская область
ВОРОНЕЖ, 16 фев - РИА Новости.
Участник Ржевской битвы, почетный гражданин Тверской области
96-летний Иван Кладкевич сделал прививку от коронавирусной инфекции, сообщило правительство региона.
Вакцинацию ветеран прошел 16 февраля в прививочном кабинете областной клинической больницы.
"Я пришел на вакцинацию без всякого страха. От этой "чумы" надо спасаться", - приводит слова Кладчевича правительство региона.
Всего, по данным правительства, в Тверской области прививку от коронавируса сделали 33 734 человека, использовано 70,7% от общего количества поступившей вакцины. В регионе развернуто 38 прививочных пунктов, работают выездные прививочные бригады.
В Тверской области подтвержден 31 921 случай новой коронавирусной инфекции, выздоровели 28 616 человек, 577 умерли.