https://ria.ru/20210216/privivka-1597704894.html

Билл Гейтс объяснил, почему люди отказываются от прививок

Билл Гейтс объяснил, почему люди отказываются от прививок

Люди отказываются носить маски и делать прививки из-за конспирологических теорий, считает основатель компании Microsoft Билл Гейтс. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T15:41

2021-02-16T15:41

2021-02-16T15:41

microsoft corporation

билл гейтс

вакцинация

технологии

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Люди отказываются носить маски и делать прививки из-за конспирологических теорий, считает основатель компании Microsoft Билл Гейтс.Он также отметил, что пока не видел хорошего решения, как можно пресечь распространение дезинформации в соцсетях.С начала пандемии коронавируса в соцсетях и интернет-СМИ распространяются слухи о якобы причастности Гейтса к возникновению заболевания. Некоторые порталы и пользователи писали, что миллиардер хочет "чипировать" население Земли путем вакцинации для глобальной слежки. Гейтс подчеркивал, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре слишком глупы, чтобы на них отвечать всерьез.

https://ria.ru/20210208/ugroza-1596439167.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

microsoft corporation, билл гейтс, вакцинация, технологии