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Билл Гейтс объяснил, почему люди отказываются от прививок
Билл Гейтс объяснил, почему люди отказываются от прививок
Люди отказываются носить маски и делать прививки из-за конспирологических теорий, считает основатель компании Microsoft Билл Гейтс. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T15:41
2021-02-16T15:41
microsoft corporation
билл гейтс
вакцинация
технологии
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Люди отказываются носить маски и делать прививки из-за конспирологических теорий, считает основатель компании Microsoft Билл Гейтс.Он также отметил, что пока не видел хорошего решения, как можно пресечь распространение дезинформации в соцсетях.С начала пандемии коронавируса в соцсетях и интернет-СМИ распространяются слухи о якобы причастности Гейтса к возникновению заболевания. Некоторые порталы и пользователи писали, что миллиардер хочет "чипировать" население Земли путем вакцинации для глобальной слежки. Гейтс подчеркивал, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре слишком глупы, чтобы на них отвечать всерьез.
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microsoft corporation, билл гейтс, вакцинация, технологии

Билл Гейтс объяснил, почему люди отказываются от прививок

15:41 16.02.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Люди отказываются носить маски и делать прививки из-за конспирологических теорий, считает основатель компании Microsoft Билл Гейтс.
"Конспирологическая теория также связана с вакцинами, и это трагично, потому что она приводит к отказу людей носить маски и вакцинироваться по мере появления такой возможности", - сказал Гейтс в интервью национальной общественной вещательной корпорации Австралии.
Он также отметил, что пока не видел хорошего решения, как можно пресечь распространение дезинформации в соцсетях.
С начала пандемии коронавируса в соцсетях и интернет-СМИ распространяются слухи о якобы причастности Гейтса к возникновению заболевания. Некоторые порталы и пользователи писали, что миллиардер хочет "чипировать" население Земли путем вакцинации для глобальной слежки. Гейтс подчеркивал, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре слишком глупы, чтобы на них отвечать всерьез.
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