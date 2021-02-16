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Эксперты рассказали, куда и с кем будут путешествовать россиянки в марте
Эксперты рассказали, куда и с кем будут путешествовать россиянки в марте
Сервис бронирования жилья к Международному женскому дню определил, куда россиянки чаще всего отправляются в путешествия в марте, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T17:23
2021-02-16T17:23
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Сервис бронирования жилья к Международному женскому дню определил, куда россиянки чаще всего отправляются в путешествия в марте, сообщает Tvil.ru.Наиболее популярным направлением оказалась Ялта, ее выбрали 22 процента клиенток. Еще 15 процентов — едут на побережье и в горы Сочи. На третьем месте по востребованности Санкт-Петербург (13 процентов).Также в десятку городов вошли: Шерегеш, Пятигорск, Суздаль, Казань, Новосибирск, Петрозаводск и Тула.Список составлен на основании данных бронирований жилья женщинами в марте 2021 года.Более 50 процентов туристок путешествуют в этом месяце со своим мужьями или возлюбленными. 17 процентов — отдыхают в компании подруг, 12,5 процента — с детьми, в одиночку — 12 процентов.Чаще всего женщины бронируют номера в отелях (49 процентов) и квартиры в частном секторе (39 процентов).По статистике сервиса, туристки едут на отдых в марте на срок от одной до семи ночей и тратят на жилье от 1,1 до 13,3 тысячи рублей в сутки.
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Эксперты рассказали, куда и с кем будут путешествовать россиянки в марте

17:23 16.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко Молодые люди на Массандровском пляже в Ялте
 Молодые люди на Массандровском пляже в Ялте - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Сервис бронирования жилья к Международному женскому дню определил, куда россиянки чаще всего отправляются в путешествия в марте, сообщает Tvil.ru.
Наиболее популярным направлением оказалась Ялта, ее выбрали 22 процента клиенток. Еще 15 процентов — едут на побережье и в горы Сочи. На третьем месте по востребованности Санкт-Петербург (13 процентов).
Также в десятку городов вошли: Шерегеш, Пятигорск, Суздаль, Казань, Новосибирск, Петрозаводск и Тула.
Список составлен на основании данных бронирований жилья женщинами в марте 2021 года.
Более 50 процентов туристок путешествуют в этом месяце со своим мужьями или возлюбленными. 17 процентов — отдыхают в компании подруг, 12,5 процента — с детьми, в одиночку — 12 процентов.
Чаще всего женщины бронируют номера в отелях (49 процентов) и квартиры в частном секторе (39 процентов).
По статистике сервиса, туристки едут на отдых в марте на срок от одной до семи ночей и тратят на жилье от 1,1 до 13,3 тысячи рублей в сутки.
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