https://ria.ru/20210216/prazdniki-1597683198.html

Эксперты рассказали, куда и с кем будут путешествовать россиянки в марте

Эксперты рассказали, куда и с кем будут путешествовать россиянки в марте

Сервис бронирования жилья к Международному женскому дню определил, куда россиянки чаще всего отправляются в путешествия в марте, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T17:23

2021-02-16T17:23

2021-02-16T17:23

туризм

праздники

куда можно лететь

куда поехать

куда поехать в выходные

туризм

туристы

новости - туризм

ялта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155166/89/1551668962_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_bbde349b2531b7e56f6ac6f51490de51.jpg

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Сервис бронирования жилья к Международному женскому дню определил, куда россиянки чаще всего отправляются в путешествия в марте, сообщает Tvil.ru.Наиболее популярным направлением оказалась Ялта, ее выбрали 22 процента клиенток. Еще 15 процентов — едут на побережье и в горы Сочи. На третьем месте по востребованности Санкт-Петербург (13 процентов).Также в десятку городов вошли: Шерегеш, Пятигорск, Суздаль, Казань, Новосибирск, Петрозаводск и Тула.Список составлен на основании данных бронирований жилья женщинами в марте 2021 года.Более 50 процентов туристок путешествуют в этом месяце со своим мужьями или возлюбленными. 17 процентов — отдыхают в компании подруг, 12,5 процента — с детьми, в одиночку — 12 процентов.Чаще всего женщины бронируют номера в отелях (49 процентов) и квартиры в частном секторе (39 процентов).По статистике сервиса, туристки едут на отдых в марте на срок от одной до семи ночей и тратят на жилье от 1,1 до 13,3 тысячи рублей в сутки.

https://ria.ru/20210121/privetstviya-1593881615.html

ялта

пятигорск

новосибирск

петрозаводск

тула

суздаль

сочи

санкт-петербург

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, туризм, туристы, новости - туризм, ялта, пятигорск, новосибирск, петрозаводск, тула, суздаль, сочи, санкт-петербург, казань