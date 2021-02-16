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Песков прокомментировал сообщения о возможных изменениях в правительстве
Песков прокомментировал сообщения о возможных изменениях в правительстве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "не более чем слухами" сообщения о возможных изменениях в финансовом блоке российского правительства. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T13:25
2021-02-16T13:25
2021-02-16T13:26
россия
правительство рф
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "не более чем слухами" сообщения о возможных изменениях в финансовом блоке российского правительства.
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