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Три человека обратились в больницу после пожара на рынке в Волгограде
Три человека обратились в больницу после пожара на рынке в Волгограде
Трое человек обратились в больницу после пожара на рынке в Волгограде, сообщили РИА Новости в комитет здравоохранения Волгоградской области. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T18:07
2021-02-16T18:07
2021-02-16T18:07
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 16 фев – РИА Новости. Трое человек обратились в больницу после пожара на рынке в Волгограде, сообщили РИА Новости в комитет здравоохранения Волгоградской области.МЧС сообщало, что днем на рынке в Дзержинском районе Волгограда загорелись торговые павильоны, площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. С рынка были эвакуированы около 150 человек. Открытое горение ликвидировано в 15.15 мск. При разборе завалов было обнаружено тело женщины, по факту ее гибели СК организовал доследственную проверку.По словам собеседника агентства, пострадавших обследуют в больнице №25 и, скорее всего, они продолжат лечение амбулаторно.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоград, волгоградская область, происшествия