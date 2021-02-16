https://ria.ru/20210216/pozhar-1597735269.html

Три человека обратились в больницу после пожара на рынке в Волгограде

Три человека обратились в больницу после пожара на рынке в Волгограде

Трое человек обратились в больницу после пожара на рынке в Волгограде, сообщили РИА Новости в комитет здравоохранения Волгоградской области. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T18:07

2021-02-16T18:07

2021-02-16T18:07

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

волгоград

волгоградская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597727497_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_794fd3e0d3c39c88bf1ce114db4f2dc4.jpg

ВОЛГОГРАД, 16 фев – РИА Новости. Трое человек обратились в больницу после пожара на рынке в Волгограде, сообщили РИА Новости в комитет здравоохранения Волгоградской области.МЧС сообщало, что днем на рынке в Дзержинском районе Волгограда загорелись торговые павильоны, площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. С рынка были эвакуированы около 150 человек. Открытое горение ликвидировано в 15.15 мск. При разборе завалов было обнаружено тело женщины, по факту ее гибели СК организовал доследственную проверку.По словам собеседника агентства, пострадавших обследуют в больнице №25 и, скорее всего, они продолжат лечение амбулаторно.

волгоград

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоград, волгоградская область, происшествия