https://ria.ru/20210216/pozhar-1597694185.html

Около 150 человек эвакуировали с горящего рынка в Волгограде

Около 150 человек эвакуировали с горящего рынка в Волгограде

Оперативный штаб создан из-за пожара на рынке в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T14:48

2021-02-16T14:48

2021-02-16T14:51

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

волгоград

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597689845_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_2538cc86a09909617677c34e6d7e144f.jpg

ВОЛГОГРАД, 16 фев – РИА Новости. Оперативный штаб создан из-за пожара на рынке в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.МЧС сообщало, что днем на рынке в Дзержинском районе Волгограда загорелись торговые павильоны, площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. Движение возле него перекрыто. С рынка эвакуированы около 150 человек. "Оперативный штаб организовала администрация Дзержинского района Волгограда в связи с возгоранием на рынке по улице Качинцев павильона промышленных товаров", - сказали в мэрии.По словам собеседника агентства, администрация Дзержинского района вместе с владельцем рынка в ближайшее время определят размер ущерба.Пожар удалось локализовать на площади 2000 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресc-службе МЧС России."В 14.39 пожар локализован", - сказал собеседник агентства.По данным МЧС РФ, борьбу с огнем в настоящее время ведут около 80 человек и 20 единиц техники.

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоград, происшествия