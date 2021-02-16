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Около 150 человек эвакуировали с горящего рынка в Волгограде
Около 150 человек эвакуировали с горящего рынка в Волгограде
Оперативный штаб создан из-за пожара на рынке в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T14:48
2021-02-16T14:48
2021-02-16T14:51
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоград
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 16 фев – РИА Новости. Оперативный штаб создан из-за пожара на рынке в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.МЧС сообщало, что днем на рынке в Дзержинском районе Волгограда загорелись торговые павильоны, площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. Движение возле него перекрыто. С рынка эвакуированы около 150 человек. "Оперативный штаб организовала администрация Дзержинского района Волгограда в связи с возгоранием на рынке по улице Качинцев павильона промышленных товаров", - сказали в мэрии.По словам собеседника агентства, администрация Дзержинского района вместе с владельцем рынка в ближайшее время определят размер ущерба.Пожар удалось локализовать на площади 2000 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресc-службе МЧС России."В 14.39 пожар локализован", - сказал собеседник агентства.По данным МЧС РФ, борьбу с огнем в настоящее время ведут около 80 человек и 20 единиц техники.
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоград, происшествия
ВОЛГОГРАД, 16 фев – РИА Новости.
Оперативный штаб создан из-за пожара на рынке в Волгограде
, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
МЧС
сообщало, что днем на рынке в Дзержинском районе Волгограда загорелись торговые павильоны, площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. Движение возле него перекрыто. С рынка эвакуированы около 150 человек.
"Оперативный штаб организовала администрация Дзержинского района Волгограда в связи с возгоранием на рынке по улице Качинцев павильона промышленных товаров", - сказали в мэрии.
По словам собеседника агентства, администрация Дзержинского района вместе с владельцем рынка в ближайшее время определят размер ущерба.
Пожар удалось локализовать на площади 2000 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресc-службе МЧС России.
"В 14.39 пожар локализован", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС РФ, борьбу с огнем в настоящее время ведут около 80 человек и 20 единиц техники.