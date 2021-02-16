Глава OMV уверен в скором завершении строительства "Северного потока — 2"

"Если говорить об этом проекте, то я для себя убежден полностью, что этот проект как обоснованный, так и необходимый. Но при этом если имеют место проблемы с российскими политиками, какие-то проблемы в сфере политических событий, то нужно по дипломатическим каналам решать их, дипломатическим образом. И нужно смотреть, чтобы на компании, на бизнес не оказывалось дополнительное давление", - сказал он, выступая на конференции по стратегическому сотрудничеству между Россией и Германией.