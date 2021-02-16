https://ria.ru/20210216/potok-1597687103.html
Глава OMV уверен в скором завершении строительства "Северного потока — 2"
Глава OMV уверен в скором завершении строительства "Северного потока — 2"
Проблемы в сфере политики нужно решать дипломатическим путем, без давления на бизнес, завил глава австрийской OMV Райнер Зеле, говоря о ситуации вокруг... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T14:19
2021-02-16T14:19
2021-02-16T14:47
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Проблемы в сфере политики нужно решать дипломатическим путем, без давления на бизнес, завил глава австрийской OMV Райнер Зеле, говоря о ситуации вокруг "Северного потока 2".При этом Зеле выразил уверенность в том, что проект будет достроен. "Безусловно, и я надеюсь, что это произойдет быстро", - сказал он.
https://ria.ru/20201117/gazoprovod-1584883239.html
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россия, райнер зеле, газпром, германия, европа, северный поток — 2, omv, в мире