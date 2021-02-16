Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210216/potok-1597687103.html
Глава OMV уверен в скором завершении строительства "Северного потока — 2"
Глава OMV уверен в скором завершении строительства "Северного потока — 2"
Проблемы в сфере политики нужно решать дипломатическим путем, без давления на бизнес, завил глава австрийской OMV Райнер Зеле, говоря о ситуации вокруг... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T14:19
2021-02-16T14:47
россия
райнер зеле
газпром
германия
европа
северный поток — 2
omv
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593098550_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_4c1c00de14c61960295b807bd393faf1.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Проблемы в сфере политики нужно решать дипломатическим путем, без давления на бизнес, завил глава австрийской OMV Райнер Зеле, говоря о ситуации вокруг "Северного потока 2".При этом Зеле выразил уверенность в том, что проект будет достроен. "Безусловно, и я надеюсь, что это произойдет быстро", - сказал он.
https://ria.ru/20201117/gazoprovod-1584883239.html
россия
германия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593098550_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5b8299fa2099046ae44efc00007969d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, райнер зеле, газпром, германия, европа, северный поток — 2, omv, в мире

Глава OMV уверен в скором завершении строительства "Северного потока — 2"

14:19 16.02.2021 (обновлено: 14:47 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Проблемы в сфере политики нужно решать дипломатическим путем, без давления на бизнес, завил глава австрийской OMV Райнер Зеле, говоря о ситуации вокруг "Северного потока 2".

"Если говорить об этом проекте, то я для себя убежден полностью, что этот проект как обоснованный, так и необходимый. Но при этом если имеют место проблемы с российскими политиками, какие-то проблемы в сфере политических событий, то нужно по дипломатическим каналам решать их, дипломатическим образом. И нужно смотреть, чтобы на компании, на бизнес не оказывалось дополнительное давление", - сказал он, выступая на конференции по стратегическому сотрудничеству между Россией и Германией.

Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября 2020, 08:00
Когда Россия достроит "Северный поток — 2"
При этом Зеле выразил уверенность в том, что проект будет достроен. "Безусловно, и я надеюсь, что это произойдет быстро", - сказал он.

"Мы как инвесторы, конечно, очень заинтересованы и пытались в общем-то повлиять на то, чтобы как можно быстрее это произошло. Достаточно большая задержка имеет место. Разумеется, задержка оказывает негативное влияние в том числе на инвестиционную эффективность. И, разумеется, для Европы это важный проект", - заключил Зеле.

Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
РоссияРайнер ЗелеГазпромГерманияЕвропаСеверный поток — 2OMVВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:02На Сахалине грейдерист пропал при расчистке перевала
05:41На Колыму движется новый мощный циклон
05:38В Иркутской области четыре человека погибли в ДТП с лесовозом
05:10Эксперты рассказали, в каких случаях банки сами блокируют карту клиента
04:30Названы два приема, чтобы пережить шестидневную рабочую неделю
04:23Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире
04:16На Камчатке объявили лавинную опасность из-за циклона
04:13Экс-дипломат раскритиковал выход США из Договора по открытому небу
04:04Службы такси ответили на претензии Дептранса Москвы о ценах на поездки
03:58Число пострадавших в протестах в Испании выросло до 30
03:55Львовский облсовет призвал вернуть Бандере звание "Герой Украины"
03:48Власти Чукотки ослабили ограничения по COVID-19 для прошедших вакцинацию
03:44В "Севмаше" рассказали о ходе строительства подлодок проекта "Ясень-М"
03:40Разработчик "Сармата" запатентовал две ракеты для полетов на Марс
03:37Эксперт оценил потенциал сокращения стратегических арсеналов России и США
03:37"Все бы вымерли": Мясников развеял миф о новом штамме коронавируса
03:34Ученые из России обновили мировой рекорд в области квантовой криптографии
03:21Дворкович рассказал, из каких стран в Россию возвращаются "утекшие мозги"
03:12НАСА отменила прямую трансляцию стыковки "Прогресса" с МКС из-за непогоды
03:09На Су-57 испытали макеты гиперзвуковых ракет, сообщил источник
Лента новостейМолния