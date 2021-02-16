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В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию пока не определена, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T12:16

2021-02-16T12:16

2021-02-16T12:58

россия

федеральное собрание рф

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию пока не определена, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Не было никаких планов на февраль, пока с датой еще не определились, как только определимся, мы сообщим об этом", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что дата якобы была перенесена с февраля.

https://radiosputnik.ria.ru/20210201/putin-1595503865.html

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россия, федеральное собрание рф, дмитрий песков, владимир путин, политика