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В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию
В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию
Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию пока не определена, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T12:16
2021-02-16T12:16
2021-02-16T12:58
россия
федеральное собрание рф
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию пока не определена, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Не было никаких планов на февраль, пока с датой еще не определились, как только определимся, мы сообщим об этом", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что дата якобы была перенесена с февраля.
https://radiosputnik.ria.ru/20210201/putin-1595503865.html
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россия, федеральное собрание рф, дмитрий песков, владимир путин, политика