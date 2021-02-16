https://ria.ru/20210216/podmoskove-1597756335.html

Источник сообщил о самоубийстве подполковника в Подмосковье

Источник сообщил о самоубийстве подполковника в Подмосковье

Подполковник покончил с собой в воинской части в Подмосковье, проводится проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T20:34

2021-02-16T20:34

2021-02-16T20:34

россия

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Подполковник покончил с собой в воинской части в Подмосковье, проводится проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Как уточнил собеседник, предположительно, подполковник покончил с собой.

https://ria.ru/20201130/fso-1587044675.html

россия

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московская область (подмосковье), происшествия