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"Почта России" будет доставлять рецептурные лекарства
"Почта России" будет доставлять рецептурные лекарства
"Почта России" готова доставлять рецептурные лекарства, скоро получит оптовую лицензию, позволяющую хранить и транспортировать препараты, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T10:43
2021-02-16T11:35
самарское
почта россии
москва
ульяновская область
экономика
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. "Почта России" готова доставлять рецептурные лекарства, скоро получит оптовую лицензию, позволяющую хранить и транспортировать препараты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Там отметили, что с 2019 года "Почта России" открывает пилотные аптечные пункты на базе почтовых отделений. На сегодняшний день они работают в 11 отделениях Самарской и Ульяновской областей, Москвы, Башкортостана и Чувашии."Почта России" в мае 2020 года заявляла о намерении заняться доставкой лекарств. Компания сообщала, что планирует выстраивать партнерство с отраслевыми площадками-агрегаторами и профильными маркетплейсами, на которых аптеки формируют заказы у производителей товаров аптечного ассортимента. В компании поясняли, что это позволит существенно расширить ассортимент аптечных пунктов, особенно в отдаленных населенных пунктах, ускорит движение необходимых лекарств от производителя и дистрибьютора до конечной точки, а также позволит экономить на логистике и сократить издержки внутри товаропроводящей цепи на 25%.Сообщалось, что проект будет реализован в три этапа. Первый этап – тестирование логистики до аптек по товарам, не требующим специальных условий хранения и транспортировки.Второй этап предполагает расширение ассортимента с возможностью перевозить более сложные товары, требующие лицензирования, третий – развитие сервиса для аптек в области розничной логистики для доставки лекарств конечным покупателям.
https://realty.ria.ru/20210202/pochta-rossii-1595672706.html
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самарское, почта россии, москва, ульяновская область, экономика

"Почта России" будет доставлять рецептурные лекарства

10:43 16.02.2021 (обновлено: 11:35 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЦентральный офис ФГУП "Почта России" на Варшавском шоссе в Москве.
Центральный офис ФГУП Почта России на Варшавском шоссе в Москве. - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. "Почта России" готова доставлять рецептурные лекарства, скоро получит оптовую лицензию, позволяющую хранить и транспортировать препараты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Почта России" готова доставлять рецептурные препараты, почти все технические возможности у нас для этого есть. Мы интегрированы с крупными аптечными сетями, скоро получим оптовую лицензию", - сказали в компании.
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Там отметили, что с 2019 года "Почта России" открывает пилотные аптечные пункты на базе почтовых отделений. На сегодняшний день они работают в 11 отделениях Самарской и Ульяновской областей, Москвы, Башкортостана и Чувашии.
"Почта России" в мае 2020 года заявляла о намерении заняться доставкой лекарств. Компания сообщала, что планирует выстраивать партнерство с отраслевыми площадками-агрегаторами и профильными маркетплейсами, на которых аптеки формируют заказы у производителей товаров аптечного ассортимента. В компании поясняли, что это позволит существенно расширить ассортимент аптечных пунктов, особенно в отдаленных населенных пунктах, ускорит движение необходимых лекарств от производителя и дистрибьютора до конечной точки, а также позволит экономить на логистике и сократить издержки внутри товаропроводящей цепи на 25%.
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Сообщалось, что проект будет реализован в три этапа. Первый этап – тестирование логистики до аптек по товарам, не требующим специальных условий хранения и транспортировки.
Второй этап предполагает расширение ассортимента с возможностью перевозить более сложные товары, требующие лицензирования, третий – развитие сервиса для аптек в области розничной логистики для доставки лекарств конечным покупателям.
 
СамарскоеПочта РоссииМоскваУльяновская областьЭкономика
 
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