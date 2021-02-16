https://ria.ru/20210216/pochta-1597643631.html

"Почта России" будет доставлять рецептурные лекарства

"Почта России" будет доставлять рецептурные лекарства

"Почта России" готова доставлять рецептурные лекарства, скоро получит оптовую лицензию, позволяющую хранить и транспортировать препараты, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T10:43

2021-02-16T10:43

2021-02-16T11:35

самарское

почта россии

москва

ульяновская область

экономика

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. "Почта России" готова доставлять рецептурные лекарства, скоро получит оптовую лицензию, позволяющую хранить и транспортировать препараты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Там отметили, что с 2019 года "Почта России" открывает пилотные аптечные пункты на базе почтовых отделений. На сегодняшний день они работают в 11 отделениях Самарской и Ульяновской областей, Москвы, Башкортостана и Чувашии."Почта России" в мае 2020 года заявляла о намерении заняться доставкой лекарств. Компания сообщала, что планирует выстраивать партнерство с отраслевыми площадками-агрегаторами и профильными маркетплейсами, на которых аптеки формируют заказы у производителей товаров аптечного ассортимента. В компании поясняли, что это позволит существенно расширить ассортимент аптечных пунктов, особенно в отдаленных населенных пунктах, ускорит движение необходимых лекарств от производителя и дистрибьютора до конечной точки, а также позволит экономить на логистике и сократить издержки внутри товаропроводящей цепи на 25%.Сообщалось, что проект будет реализован в три этапа. Первый этап – тестирование логистики до аптек по товарам, не требующим специальных условий хранения и транспортировки.Второй этап предполагает расширение ассортимента с возможностью перевозить более сложные товары, требующие лицензирования, третий – развитие сервиса для аптек в области розничной логистики для доставки лекарств конечным покупателям.

https://realty.ria.ru/20210202/pochta-rossii-1595672706.html

https://ria.ru/20210121/posylka-1594082475.html

самарское

москва

ульяновская область

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самарское, почта россии, москва, ульяновская область, экономика