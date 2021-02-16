https://ria.ru/20210216/pistolet-1597652292.html
"Калашников" покажет за рубежом пистолет Лебедева под патрон Парабеллум
"Калашников" покажет за рубежом пистолет Лебедева под патрон Парабеллум
"Калашников" впервые представит за рубежом пистолет Лебедева на оружейной выставке IDEX-2021, которая пройдет с 21 по 25 февраля в столице Объединенных Арабских РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T11:26
2021-02-16T11:26
2021-02-16T12:01
россия
калашников (концерн)
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/105102/95/1051029538_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b57ffda11414ec5d56a119cd684bc0e1.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. "Калашников" впервые представит за рубежом пистолет Лебедева на оружейной выставке IDEX-2021, которая пройдет с 21 по 25 февраля в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, сообщил гендиректор группы компаний Дмитрий Тарасов."Одной из новинок, которую "Калашников" представляет на IDEX, является ПЛК - пистолет Лебедева компактный под патрон 9х19 мм. Данный образец успешно прошел программу государственных испытаний в Российской Федерации и уже доказал свою надежность в затрудненных условиях эксплуатации", - сказал Тарасов, слова которого производят в пресс-службе "Калашникова".В компании уточнили, что получены все необходимые разрешения, позволяющие начать продвижение ПЛК на международном рынке, в частности, в ближневосточном регионе.По данным "Калашникова", компактные размеры позволяют использовать ПЛК для скрытого ношения, необходимого оперативным сотрудникам полиции и специальных служб. Пистолет имеет выгодную эргономика и оснащен планкой Пикатинни. ПЛК можно одинаково эффективно использовать пистолет правшам и левшам.
https://ria.ru/20210215/kalashnikov-1597587464.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/105102/95/1051029538_148:0:1968:1365_1920x0_80_0_0_58abb4c7632a9b7f8c56c574bf5123d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, калашников (концерн), технологии