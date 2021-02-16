https://ria.ru/20210216/pistolet-1597652292.html

"Калашников" покажет за рубежом пистолет Лебедева под патрон Парабеллум

"Калашников" покажет за рубежом пистолет Лебедева под патрон Парабеллум

"Калашников" впервые представит за рубежом пистолет Лебедева на оружейной выставке IDEX-2021, которая пройдет с 21 по 25 февраля в столице Объединенных Арабских РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T11:26

2021-02-16T11:26

2021-02-16T12:01

россия

калашников (концерн)

технологии

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. "Калашников" впервые представит за рубежом пистолет Лебедева на оружейной выставке IDEX-2021, которая пройдет с 21 по 25 февраля в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, сообщил гендиректор группы компаний Дмитрий Тарасов."Одной из новинок, которую "Калашников" представляет на IDEX, является ПЛК - пистолет Лебедева компактный под патрон 9х19 мм. Данный образец успешно прошел программу государственных испытаний в Российской Федерации и уже доказал свою надежность в затрудненных условиях эксплуатации", - сказал Тарасов, слова которого производят в пресс-службе "Калашникова".В компании уточнили, что получены все необходимые разрешения, позволяющие начать продвижение ПЛК на международном рынке, в частности, в ближневосточном регионе.По данным "Калашникова", компактные размеры позволяют использовать ПЛК для скрытого ношения, необходимого оперативным сотрудникам полиции и специальных служб. Пистолет имеет выгодную эргономика и оснащен планкой Пикатинни. ПЛК можно одинаково эффективно использовать пистолет правшам и левшам.

https://ria.ru/20210215/kalashnikov-1597587464.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, калашников (концерн), технологии