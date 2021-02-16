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"Калашников" покажет за рубежом пистолет Лебедева под патрон Парабеллум
"Калашников" покажет за рубежом пистолет Лебедева под патрон Парабеллум
"Калашников" впервые представит за рубежом пистолет Лебедева на оружейной выставке IDEX-2021, которая пройдет с 21 по 25 февраля в столице Объединенных Арабских РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T11:26
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россия
калашников (концерн)
технологии
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. "Калашников" впервые представит за рубежом пистолет Лебедева на оружейной выставке IDEX-2021, которая пройдет с 21 по 25 февраля в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, сообщил гендиректор группы компаний Дмитрий Тарасов."Одной из новинок, которую "Калашников" представляет на IDEX, является ПЛК - пистолет Лебедева компактный под патрон 9х19 мм. Данный образец успешно прошел программу государственных испытаний в Российской Федерации и уже доказал свою надежность в затрудненных условиях эксплуатации", - сказал Тарасов, слова которого производят в пресс-службе "Калашникова".В компании уточнили, что получены все необходимые разрешения, позволяющие начать продвижение ПЛК на международном рынке, в частности, в ближневосточном регионе.По данным "Калашникова", компактные размеры позволяют использовать ПЛК для скрытого ношения, необходимого оперативным сотрудникам полиции и специальных служб. Пистолет имеет выгодную эргономика и оснащен планкой Пикатинни. ПЛК можно одинаково эффективно использовать пистолет правшам и левшам.
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РИА Новости
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россия, калашников (концерн), технологии

"Калашников" покажет за рубежом пистолет Лебедева под патрон Парабеллум

11:26 16.02.2021 (обновлено: 12:01 16.02.2021)
 
© Фото : ОАО "Концерн "Калашников"Логотип ОАО "Концерн "Калашников"
Логотип ОАО Концерн Калашников - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Фото : ОАО "Концерн "Калашников"
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. "Калашников" впервые представит за рубежом пистолет Лебедева на оружейной выставке IDEX-2021, которая пройдет с 21 по 25 февраля в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, сообщил гендиректор группы компаний Дмитрий Тарасов.
"Одной из новинок, которую "Калашников" представляет на IDEX, является ПЛК - пистолет Лебедева компактный под патрон 9х19 мм. Данный образец успешно прошел программу государственных испытаний в Российской Федерации и уже доказал свою надежность в затрудненных условиях эксплуатации", - сказал Тарасов, слова которого производят в пресс-службе "Калашникова".
В компании уточнили, что получены все необходимые разрешения, позволяющие начать продвижение ПЛК на международном рынке, в частности, в ближневосточном регионе.
По данным "Калашникова", компактные размеры позволяют использовать ПЛК для скрытого ношения, необходимого оперативным сотрудникам полиции и специальных служб. Пистолет имеет выгодную эргономика и оснащен планкой Пикатинни. ПЛК можно одинаково эффективно использовать пистолет правшам и левшам.
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РоссияКалашников (концерн)Технологии
 
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