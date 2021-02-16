https://ria.ru/20210216/peskov-1597672986.html
Песков стал почетным членом РВИО
Песков стал почетным членом РВИО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков стал почетным членом Российского военно-исторического общества. Удостоверение и значок почетного члена РВИО ему РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T13:10
2021-02-16T13:10
2021-02-16T13:18
россия
российское военно-историческое общество (рвио)
владимир мединский
дмитрий песков
москва
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков стал почетным членом Российского военно-исторического общества. Удостоверение и значок почетного члена РВИО ему во вторник вручил помощник главы государства, председатель РВИО Владимир Мединский.Церемония прошла в Москве в рамках открытия второй очереди "Библиотеки военного историка" - специализированной профессиональной библиотеки РВИО.По словам Мединского, статус почетного члена РВИО дает право круглосуточного и бесплатного доступа в музеи и книжный клуб РВИО. "Вся библиотека полностью к услугам, в распоряжении почетных членов", - добавил он.
https://ria.ru/20201120/nyurnberg-1585458127.html
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россия, российское военно-историческое общество (рвио), владимир мединский, дмитрий песков, москва