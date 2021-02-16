https://ria.ru/20210216/perekhod-1597687822.html

Губернатор Владимирской области опроверг сообщения о переходе в Госдуму

Губернатор Владимирской области опроверг сообщения о переходе в Госдуму

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил РИА Новости, что не рассматривал возможность перехода с должности главы региона в Госдуму. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T14:23

2021-02-16T14:23

2021-02-16T14:23

владимир сипягин

лдпр

госдума рф

единая россия

политика

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РЯЗАНЬ, 16 фев - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил РИА Новости, что не рассматривал возможность перехода с должности главы региона в Госдуму."Я не рассматривал возможность перехода с должности губернатора в Государственную думу", - сказал Сипягин.Ранее "Ведомости" со ссылкой на близкий к администрации региона источник и собеседника в ЛДПР сообщили, что Сипягин может сменить работу до думских выборов. Окончательное решение, по данным издания, не принято, обсуждается вариант, чтобы нового губернатора, в меньшей степени связанного с областью, избрали в сентябре 2021 года. Предполагается, что Сипягин может получить мандат в Госдуме после назначения одного из депутатов ЛДПР в новый состав Центризбиркома по думской квоте, а затем - принять участие в выборах нового состава нижней палаты парламента.Сипягин выиграл губернаторские выборы в 2018 году, участвуя в них от ЛДПР. Во втором туре голосования он набрал 57,03% голосов, а действующий тогда губернатор Светлана Орлова, выдвинутая региональным отделением "Единой России", - 37,46%.

https://ria.ru/20210215/gosduma-1597574843.html

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2021

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владимир сипягин, лдпр, госдума рф, единая россия, политика