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Губернатор Владимирской области опроверг сообщения о переходе в Госдуму
Губернатор Владимирской области опроверг сообщения о переходе в Госдуму
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил РИА Новости, что не рассматривал возможность перехода с должности главы региона в Госдуму. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T14:23
2021-02-16T14:23
владимир сипягин
лдпр
госдума рф
единая россия
политика
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РЯЗАНЬ, 16 фев - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил РИА Новости, что не рассматривал возможность перехода с должности главы региона в Госдуму."Я не рассматривал возможность перехода с должности губернатора в Государственную думу", - сказал Сипягин.Ранее "Ведомости" со ссылкой на близкий к администрации региона источник и собеседника в ЛДПР сообщили, что Сипягин может сменить работу до думских выборов. Окончательное решение, по данным издания, не принято, обсуждается вариант, чтобы нового губернатора, в меньшей степени связанного с областью, избрали в сентябре 2021 года. Предполагается, что Сипягин может получить мандат в Госдуме после назначения одного из депутатов ЛДПР в новый состав Центризбиркома по думской квоте, а затем - принять участие в выборах нового состава нижней палаты парламента.Сипягин выиграл губернаторские выборы в 2018 году, участвуя в них от ЛДПР. Во втором туре голосования он набрал 57,03% голосов, а действующий тогда губернатор Светлана Орлова, выдвинутая региональным отделением "Единой России", - 37,46%.
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владимир сипягин, лдпр, госдума рф, единая россия, политика

Губернатор Владимирской области опроверг сообщения о переходе в Госдуму

14:23 16.02.2021
 
© Фото : сайт Администрации Владимирской областиГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Фото : сайт Администрации Владимирской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 16 фев - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил РИА Новости, что не рассматривал возможность перехода с должности главы региона в Госдуму.
"Я не рассматривал возможность перехода с должности губернатора в Государственную думу", - сказал Сипягин.
Ранее "Ведомости" со ссылкой на близкий к администрации региона источник и собеседника в ЛДПР сообщили, что Сипягин может сменить работу до думских выборов. Окончательное решение, по данным издания, не принято, обсуждается вариант, чтобы нового губернатора, в меньшей степени связанного с областью, избрали в сентябре 2021 года. Предполагается, что Сипягин может получить мандат в Госдуме после назначения одного из депутатов ЛДПР в новый состав Центризбиркома по думской квоте, а затем - принять участие в выборах нового состава нижней палаты парламента.
Сипягин выиграл губернаторские выборы в 2018 году, участвуя в них от ЛДПР. Во втором туре голосования он набрал 57,03% голосов, а действующий тогда губернатор Светлана Орлова, выдвинутая региональным отделением "Единой России", - 37,46%.
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