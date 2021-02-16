https://ria.ru/20210216/patriarkh-1597708163.html
Вучич наградил патриарха Кирилла орденом
Вучич наградил патриарха Кирилла орденом
Президент Сербии Александр Вучич наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом за выдающиеся заслуги в развитии и укреплении российско-сербcких... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T16:01
2021-02-16T16:01
2021-02-16T16:01
религия и мировоззрение
александр вучич
новости - религия и мировоззрение
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
сербия
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БЕЛГРАД, 16 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом за выдающиеся заслуги в развитии и укреплении российско-сербcких отношений, сообщила администрация Вучича.В Сербии в понедельник и вторник отмечается официальный праздник - День государственности, связанный с датой принятия в 1835 году первой конституции страны на православный праздник Сретения Господня. Глава государства ежегодно вручает государственные "Сретенские" награды. Первым в списке награжденных в этом году на сайте президента указан патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Патриарх Кирилл неоднократно посещал Белград и встречался с сербским руководством. Крупнейшим совместным российско-сербским проектом в религиозной сфере стало украшение самого большого в регионе православного храма Святого Саввы Сербского, завершенное в 2020 году.Собор в Белграде, посвященный святому архиепископу Сербскому Савве, был заложен в конце XIX века на месте сожжения турецкими властями мощей святого в 1594 году. Строительство продолжалось на протяжении всего ХХ столетия со значительными перерывами. Уникальное фреско-мозаичное украшение храма на площади свыше 15 тысяч квадратных метров выполнили и завершили осенью 2020 года российские и сербские мастера под руководством академика Николая Мухина.Генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства храма с 2015 года по поручению президента РФ выступало Россотрудничество. Храм Святого Саввы Сербского является одним из крупнейших православных храмов мира с площадью пола 3650 квадратных метров и высотой с крестом в 79 метров, он рассчитан на 10 тысяч человек.
https://ria.ru/20201215/khram-1589361118.html
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РИА Новости
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александр вучич, новости - религия и мировоззрение, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, сербия
БЕЛГРАД, 16 фев – РИА Новости.
Президент Сербии Александр Вучич
наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом за выдающиеся заслуги в развитии и укреплении российско-сербcких отношений, сообщила администрация Вучича.
В Сербии в понедельник и вторник отмечается официальный праздник - День государственности, связанный с датой принятия в 1835 году первой конституции страны на православный праздник Сретения Господня. Глава государства ежегодно вручает государственные "Сретенские" награды. Первым в списке награжденных в этом году на сайте президента указан патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Его святейшество, господин Кирилл, патриарх Московский и всей Руси награжден Орденом Республики Сербии на большой ленте за выдающиеся заслуги в развитии и укреплении дружеских отношений и сотрудничества", - сообщила администрация Вучича.
Патриарх Кирилл
неоднократно посещал Белград
и встречался с сербским руководством. Крупнейшим совместным российско-сербским проектом в религиозной сфере стало украшение самого большого в регионе православного храма Святого Саввы Сербского, завершенное в 2020 году.
Собор в Белграде, посвященный святому архиепископу Сербскому Савве, был заложен в конце XIX века на месте сожжения турецкими властями мощей святого в 1594 году. Строительство продолжалось на протяжении всего ХХ столетия со значительными перерывами. Уникальное фреско-мозаичное украшение храма на площади свыше 15 тысяч квадратных метров выполнили и завершили осенью 2020 года российские и сербские мастера под руководством академика Николая Мухина.
Генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства храма с 2015 года по поручению президента РФ выступало Россотрудничество. Храм Святого Саввы Сербского является одним из крупнейших православных храмов мира с площадью пола 3650 квадратных метров и высотой с крестом в 79 метров, он рассчитан на 10 тысяч человек.