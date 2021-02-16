Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210216/patriarkh-1597708163.html
Вучич наградил патриарха Кирилла орденом
Вучич наградил патриарха Кирилла орденом
Президент Сербии Александр Вучич наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом за выдающиеся заслуги в развитии и укреплении российско-сербcких... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T16:01
2021-02-16T16:01
религия и мировоззрение
александр вучич
новости - религия и мировоззрение
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
сербия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/103345/07/1033450791_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_36f5c5bc938730b9e1792b29f573f1a1.jpg
БЕЛГРАД, 16 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом за выдающиеся заслуги в развитии и укреплении российско-сербcких отношений, сообщила администрация Вучича.В Сербии в понедельник и вторник отмечается официальный праздник - День государственности, связанный с датой принятия в 1835 году первой конституции страны на православный праздник Сретения Господня. Глава государства ежегодно вручает государственные "Сретенские" награды. Первым в списке награжденных в этом году на сайте президента указан патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Патриарх Кирилл неоднократно посещал Белград и встречался с сербским руководством. Крупнейшим совместным российско-сербским проектом в религиозной сфере стало украшение самого большого в регионе православного храма Святого Саввы Сербского, завершенное в 2020 году.Собор в Белграде, посвященный святому архиепископу Сербскому Савве, был заложен в конце XIX века на месте сожжения турецкими властями мощей святого в 1594 году. Строительство продолжалось на протяжении всего ХХ столетия со значительными перерывами. Уникальное фреско-мозаичное украшение храма на площади свыше 15 тысяч квадратных метров выполнили и завершили осенью 2020 года российские и сербские мастера под руководством академика Николая Мухина.Генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства храма с 2015 года по поручению президента РФ выступало Россотрудничество. Храм Святого Саввы Сербского является одним из крупнейших православных храмов мира с площадью пола 3650 квадратных метров и высотой с крестом в 79 метров, он рассчитан на 10 тысяч человек.
https://ria.ru/20201215/khram-1589361118.html
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/103345/07/1033450791_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_114df08e477e1304bc57316814df665b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр вучич, новости - религия и мировоззрение, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, сербия

Вучич наградил патриарха Кирилла орденом

16:01 16.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВизит патриарха Кирилла в Сербию
Визит патриарха Кирилла в Сербию - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 16 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом за выдающиеся заслуги в развитии и укреплении российско-сербcких отношений, сообщила администрация Вучича.
В Сербии в понедельник и вторник отмечается официальный праздник - День государственности, связанный с датой принятия в 1835 году первой конституции страны на православный праздник Сретения Господня. Глава государства ежегодно вручает государственные "Сретенские" награды. Первым в списке награжденных в этом году на сайте президента указан патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Его святейшество, господин Кирилл, патриарх Московский и всей Руси награжден Орденом Республики Сербии на большой ленте за выдающиеся заслуги в развитии и укреплении дружеских отношений и сотрудничества", - сообщила администрация Вучича.
Патриарх Кирилл неоднократно посещал Белград и встречался с сербским руководством. Крупнейшим совместным российско-сербским проектом в религиозной сфере стало украшение самого большого в регионе православного храма Святого Саввы Сербского, завершенное в 2020 году.
Собор в Белграде, посвященный святому архиепископу Сербскому Савве, был заложен в конце XIX века на месте сожжения турецкими властями мощей святого в 1594 году. Строительство продолжалось на протяжении всего ХХ столетия со значительными перерывами. Уникальное фреско-мозаичное украшение храма на площади свыше 15 тысяч квадратных метров выполнили и завершили осенью 2020 года российские и сербские мастера под руководством академика Николая Мухина.
Храм Святого Саввы в Белграде - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря 2020, 16:46Религия и мировоззрение
Путин отметил работу мастеров из России и Сербии в храме Святого Саввы
Генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства храма с 2015 года по поручению президента РФ выступало Россотрудничество. Храм Святого Саввы Сербского является одним из крупнейших православных храмов мира с площадью пола 3650 квадратных метров и высотой с крестом в 79 метров, он рассчитан на 10 тысяч человек.
 
Религия и мировоззрениеАлександр ВучичНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьСербия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:02На Сахалине грейдерист пропал при расчистке перевала
05:41На Колыму движется новый мощный циклон
05:38В Иркутской области четыре человека погибли в ДТП с лесовозом
05:10Эксперты рассказали, в каких случаях банки сами блокируют карту клиента
04:30Названы два приема, чтобы пережить шестидневную рабочую неделю
04:23Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире
04:16На Камчатке объявили лавинную опасность из-за циклона
04:13Экс-дипломат раскритиковал выход США из Договора по открытому небу
04:04Службы такси ответили на претензии Дептранса Москвы о ценах на поездки
03:58Число пострадавших в протестах в Испании выросло до 30
03:55Львовский облсовет призвал вернуть Бандере звание "Герой Украины"
03:48Власти Чукотки ослабили ограничения по COVID-19 для прошедших вакцинацию
03:44В "Севмаше" рассказали о ходе строительства подлодок проекта "Ясень-М"
03:40Разработчик "Сармата" запатентовал две ракеты для полетов на Марс
03:37Эксперт оценил потенциал сокращения стратегических арсеналов России и США
03:37"Все бы вымерли": Мясников развеял миф о новом штамме коронавируса
03:34Ученые из России обновили мировой рекорд в области квантовой криптографии
03:21Дворкович рассказал, из каких стран в Россию возвращаются "утекшие мозги"
03:12НАСА отменила прямую трансляцию стыковки "Прогресса" с МКС из-за непогоды
03:09На Су-57 испытали макеты гиперзвуковых ракет, сообщил источник
Лента новостейМолния