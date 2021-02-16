https://ria.ru/20210216/parad-1597663482.html

В Кремле подтвердили проведение парада Победы в 2021 году

В Кремле подтвердили проведение парада Победы в 2021 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что парад Победы в 2021 году однозначно состоится, однако сроки его проведения пока под вопросом. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T12:21

2021-02-16T12:21

2021-02-16T13:39

россия

дмитрий песков

москва

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что парад Победы в 2021 году однозначно состоится, однако сроки его проведения пока под вопросом."Вы знаете, что даже в 2020 году парад был. Поэтому парад будет, никаких сомнений нет", — сказал Песков журналистам.В 2020 году традиционный парад 9 мая перенесли из-за опасной эпидемиологической обстановки. В этот день состоялась лишь его воздушная часть — над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов. Сухопутная часть состоялась 24 июня — именно в этот день в 1945 году был проведен легендарный Парад Победы на Красной Площади.В необычном формате состоялось и традиционное шествие "Бессмертного полка". Организаторы получили от участников акции более 2,8 миллиона анкет о родственниках, прошедших войну. После обработки модераторами истории ветеранов попали в онлайн-шествие, которое транслировалось на сайте "Бессмертного полка" и медиаэкранах в городах России.

https://ria.ru/20201217/parad-1589807695.html

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россия, дмитрий песков, москва