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В Кремле подтвердили проведение парада Победы в 2021 году
В Кремле подтвердили проведение парада Победы в 2021 году
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что парад Победы в 2021 году однозначно состоится, однако сроки его проведения пока под вопросом. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T12:21
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россия
дмитрий песков
москва
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что парад Победы в 2021 году однозначно состоится, однако сроки его проведения пока под вопросом."Вы знаете, что даже в 2020 году парад был. Поэтому парад будет, никаких сомнений нет", — сказал Песков журналистам.В 2020 году традиционный парад 9 мая перенесли из-за опасной эпидемиологической обстановки. В этот день состоялась лишь его воздушная часть — над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов. Сухопутная часть состоялась 24 июня — именно в этот день в 1945 году был проведен легендарный Парад Победы на Красной Площади.В необычном формате состоялось и традиционное шествие "Бессмертного полка". Организаторы получили от участников акции более 2,8 миллиона анкет о родственниках, прошедших войну. После обработки модераторами истории ветеранов попали в онлайн-шествие, которое транслировалось на сайте "Бессмертного полка" и медиаэкранах в городах России.
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россия, дмитрий песков, москва

В Кремле подтвердили проведение парада Победы в 2021 году

12:21 16.02.2021 (обновлено: 13:39 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что парад Победы в 2021 году однозначно состоится, однако сроки его проведения пока под вопросом.
"Вы знаете, что даже в 2020 году парад был. Поэтому парад будет, никаких сомнений нет", — сказал Песков журналистам.
Ветеран Великой Отечественной войны Исаак Михайлович Морштейн во время IX Международного форума Победителей Великая Победа, добытая единством. 25 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря 2020, 21:18
Умер участник Парада Победы в Ленинграде 1945 года
В 2020 году традиционный парад 9 мая перенесли из-за опасной эпидемиологической обстановки. В этот день состоялась лишь его воздушная часть — над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов. Сухопутная часть состоялась 24 июня — именно в этот день в 1945 году был проведен легендарный Парад Победы на Красной Площади.
В необычном формате состоялось и традиционное шествие "Бессмертного полка". Организаторы получили от участников акции более 2,8 миллиона анкет о родственниках, прошедших войну. После обработки модераторами истории ветеранов попали в онлайн-шествие, которое транслировалось на сайте "Бессмертного полка" и медиаэкранах в городах России.
 
РоссияДмитрий ПесковМосква
 
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