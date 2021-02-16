https://ria.ru/20210216/pamyatnik-1597698664.html

Москвичам предложат выбрать памятник для установки на Лубянке

Москвичам предложат выбрать памятник для установки на Лубянке

Комиссия Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю предложит москвичам выбрать памятник, который может появиться на... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T15:13

2021-02-16T15:13

2021-02-16T15:13

москва

общество

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Комиссия Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю предложит москвичам выбрать памятник, который может появиться на Лубянской площади, помимо Феликса Дзержинского в список войдут, в частности, Александр Невский, Юрий Андропов и Иван III, сообщил глава комиссии Алексей Венедиктов.Ранее писатели, блогеры и журналисты, среди которых Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и другие, подписали обращение о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. Обращение с просьбой рассмотреть возможность возвращения памятника адресовано правительству и мэрии Москвы. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что решение о возращении памятника Дзержинскому на Лубянку надо принимать с учетом мнения москвичей."Следующий наш шаг - сделать шорт-лист, который мы сформируем совместно с организациями, принимающими в этом участие. Но я еще раз подтверждаю, что в этот шорт-лист войдет и Феликс Дзержинский, Александр Невский, Юрий Андропов и Иван III и другие серьезные фигуры. Мы попробуем пропустить эти фигуры через максимально большое количество москвичей. Мы также направим предложения во все муниципальные советы города Москвы", - сказал Венедиктов на заседании комиссии.По его словам, голосование может пройти на сайте "Активный Гражданин" или на сайтах московских СМИ."Первая площадка - это муниципальные советы, где представлены все москвичи. Второе - это активный гражданин, третье - это сайты московских СМИ, но только те, которые защищены (один человек - один голос в течение суток)", - отметил он.Ранее общероссийская организация "Офицеры России", предложившая восстановить памятник Дзержинскому на Лубянке, сообщила, что Общественная палата Москвы отказалась пустить ее представителей на обсуждение этого вопроса.

https://realty.ria.ru/20210216/lubyanka-1597690005.html

https://ria.ru/20210209/pamyatnik-1596657646.html

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москва, общество