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В Горно-Алтайске младенец умер, отравившись молоком пьяной матери
В Горно-Алтайске младенец умер, отравившись молоком пьяной матери
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в отношении жительницы Горно-Алтайска, которая накормила младенца грудью после употребления... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T17:39
2021-02-16T17:39
2021-02-16T17:55
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следственный комитет россии (ск рф)
республика алтай
горно-алтайск
общество
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БАРНАУЛ, 16 фев - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в отношении жительницы Горно-Алтайска, которая накормила младенца грудью после употребления спиртного, мальчик скончался, сообщают в СУСК РФ по Республике Алтай."Следственным отделом по городу Горно-Алтайск следственного управления СК России по Республике Алтай в отношении 32-летней жительницы республиканской столицы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.По версии следствия, 11 января 32-летняя жительница Горно-Алтайска отмечала свой день рождения и выпила спиртное, а после легла спать рядом с четырёхмесячным сыном."Женщина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, достоверно зная, что в ее грудном молоке содержится спирт, опасный для жизни и здоровья младенца, в ночь с 11 на 12 января 2021 года путем грудного вскармливания дважды накормила 4-месячного ребенка молоком, что привело к смертельному отравлению младенца", - уточняют в СУСК.Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, собирают доказательства в отношении матери, изучают условия воспитания детей в семье, а также обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.
https://ria.ru/20210212/mladenets-1597161192.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), республика алтай, горно-алтайск, общество, происшествия
БАРНАУЛ, 16 фев - РИА Новости.
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в отношении жительницы Горно-Алтайска
, которая накормила младенца грудью после употребления спиртного, мальчик скончался, сообщают в СУСК РФ по Республике Алтай
.
"Следственным отделом по городу Горно-Алтайск следственного управления СК России
по Республике Алтай в отношении 32-летней жительницы республиканской столицы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 11 января 32-летняя жительница Горно-Алтайска отмечала свой день рождения и выпила спиртное, а после легла спать рядом с четырёхмесячным сыном.
"Женщина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, достоверно зная, что в ее грудном молоке содержится спирт, опасный для жизни и здоровья младенца, в ночь с 11 на 12 января 2021 года путем грудного вскармливания дважды накормила 4-месячного ребенка молоком, что привело к смертельному отравлению младенца", - уточняют в СУСК.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, собирают доказательства в отношении матери, изучают условия воспитания детей в семье, а также обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.