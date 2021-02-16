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Зюганов назвал дату отчета правительства в Госдуме
Зюганов назвал дату отчета правительства в Госдуме
Выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2020 год намечено на 21 апреля, сообщил журналистам лидер КПРФ... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T11:41
2021-02-16T12:31
россия
михаил мишустин
госдума рф
правительство рф
геннадий зюганов
политика
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2020 год намечено на 21 апреля, сообщил журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Позже в правительстве РФ подтвердили эту информацию."Дата ежегодного выступления председателя правительства Михаила Мишустина с отчетом в Государственной думе согласована Государственной думой и правительством. Ежегодный отчет правительства состоится 21 апреля", - сообщили РИА Новости в пресс-службе кабинета министров.
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россия, михаил мишустин, госдума рф, правительство рф, геннадий зюганов, политика

Зюганов назвал дату отчета правительства в Госдуме

11:41 16.02.2021 (обновлено: 12:31 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2020 год намечено на 21 апреля, сообщил журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"На 21 апреля уже намечен отчет правительства", - сказал Зюганов.
Позже в правительстве РФ подтвердили эту информацию.
"Дата ежегодного выступления председателя правительства Михаила Мишустина с отчетом в Государственной думе согласована Государственной думой и правительством. Ежегодный отчет правительства состоится 21 апреля", - сообщили РИА Новости в пресс-службе кабинета министров.
 
РоссияМихаил МишустинГосдума РФПравительство РФГеннадий ЗюгановПолитика
 
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