https://ria.ru/20210216/otchet-1597654906.html
Зюганов назвал дату отчета правительства в Госдуме
Зюганов назвал дату отчета правительства в Госдуме
Выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2020 год намечено на 21 апреля, сообщил журналистам лидер КПРФ... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T11:41
2021-02-16T11:41
2021-02-16T12:31
россия
михаил мишустин
госдума рф
правительство рф
геннадий зюганов
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574706422_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_607c091df2e69133fcf5139fdfd448b2.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2020 год намечено на 21 апреля, сообщил журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Позже в правительстве РФ подтвердили эту информацию."Дата ежегодного выступления председателя правительства Михаила Мишустина с отчетом в Государственной думе согласована Государственной думой и правительством. Ежегодный отчет правительства состоится 21 апреля", - сообщили РИА Новости в пресс-службе кабинета министров.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574706422_127:0:2856:2047_1920x0_80_0_0_e2b88ba16bdd9710c41650d46e3f55d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, госдума рф, правительство рф, геннадий зюганов, политика