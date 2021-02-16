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Зюганов назвал дату отчета правительства в Госдуме

Зюганов назвал дату отчета правительства в Госдуме

Выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2020 год намечено на 21 апреля, сообщил журналистам лидер КПРФ... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T11:41

2021-02-16T11:41

2021-02-16T12:31

россия

михаил мишустин

госдума рф

правительство рф

геннадий зюганов

политика

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2020 год намечено на 21 апреля, сообщил журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Позже в правительстве РФ подтвердили эту информацию."Дата ежегодного выступления председателя правительства Михаила Мишустина с отчетом в Государственной думе согласована Государственной думой и правительством. Ежегодный отчет правительства состоится 21 апреля", - сообщили РИА Новости в пресс-службе кабинета министров.

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2021

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россия, михаил мишустин, госдума рф, правительство рф, геннадий зюганов, политика