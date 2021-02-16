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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210216/onischenko-1597668465.html
Онищенко рассказал, почему детей можно не прививать от COVID-19
Онищенко рассказал, почему детей можно не прививать от COVID-19
Детей можно не прививать от COVID-19, потому что они переносят болезнь довольно легко, без тяжелых последствий, заявил первый заместитель председателя комитета... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T12:46
2021-02-16T12:55
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
геннадий онищенко
общество
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Детей можно не прививать от COVID-19, потому что они переносят болезнь довольно легко, без тяжелых последствий, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке, бывший санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.Кроме того, по словам депутата, главными распространителями инфекции остаются молодые люди и экономически активное население, болезнь у которых протекает в легкой или бессимптомной форме.
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коронавирус в россии, россия, геннадий онищенко, общество

Онищенко рассказал, почему детей можно не прививать от COVID-19

12:46 16.02.2021 (обновлено: 12:55 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко выступает на пленарном заседании Государственной Думы
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко выступает на пленарном заседании Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Детей можно не прививать от COVID-19, потому что они переносят болезнь довольно легко, без тяжелых последствий, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке, бывший санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
"Группам риска нужно привиться. Детей мы не прививаем, они у нас отдельно. Потому что дети болеют, как правило, достаточно легко, слава богу, без таких тяжелых, трагических последствий", - сказал Онищенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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Названы симптомы "британского" штамма коронавируса у детей
Кроме того, по словам депутата, главными распространителями инфекции остаются молодые люди и экономически активное население, болезнь у которых протекает в легкой или бессимптомной форме.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияГеннадий ОнищенкоОбщество
 
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