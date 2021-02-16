https://ria.ru/20210216/onischenko-1597668465.html

Онищенко рассказал, почему детей можно не прививать от COVID-19

Онищенко рассказал, почему детей можно не прививать от COVID-19

Детей можно не прививать от COVID-19, потому что они переносят болезнь довольно легко, без тяжелых последствий, заявил первый заместитель председателя комитета... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T12:46

2021-02-16T12:46

2021-02-16T12:55

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

геннадий онищенко

общество

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Детей можно не прививать от COVID-19, потому что они переносят болезнь довольно легко, без тяжелых последствий, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке, бывший санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.Кроме того, по словам депутата, главными распространителями инфекции остаются молодые люди и экономически активное население, болезнь у которых протекает в легкой или бессимптомной форме.

https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592799547.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, геннадий онищенко, общество