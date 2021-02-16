https://ria.ru/20210216/ogranicheniya-1597666768.html

В Башкирии смягчили ограничения из-за коронавируса

В Башкирии смягчили ограничения из-за коронавируса

Глава Башкирии Радий Хабиров отменил ношение перчаток в магазинах, банках и МФЦ региона, но масочный режим оставил в силе, сообщает оперштаб республики. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T12:37

2021-02-16T12:37

2021-02-16T12:37

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

радий хабиров

республика башкортостан

здоровье - общество

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УФА, 16 фев – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров отменил ношение перчаток в магазинах, банках и МФЦ региона, но масочный режим оставил в силе, сообщает оперштаб республики.Кроме того, теперь органы власти и местного самоуправления могут проводить рабочие совещания, собрания, заседания коллегий и иные подобные мероприятия в традиционном очном формате.Согласно решению главы Башкирии, для пожилых людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, обязательный режим самоизоляции сохраняется до 25 февраля.По данным республиканского минздрава, в Башкирии с начала пандемии зарегистрировано более 26 тысяч случаев коронавируса.

https://ria.ru/20210131/koronavirus-1595128532.html

республика башкортостан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, радий хабиров, республика башкортостан, здоровье - общество