Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210216/ogranicheniya-1597666768.html
В Башкирии смягчили ограничения из-за коронавируса
В Башкирии смягчили ограничения из-за коронавируса
Глава Башкирии Радий Хабиров отменил ношение перчаток в магазинах, банках и МФЦ региона, но масочный режим оставил в силе, сообщает оперштаб республики. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T12:37
2021-02-16T12:37
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
радий хабиров
республика башкортостан
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973462_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18201306b70c896df0f4f841345d4129.jpg
УФА, 16 фев – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров отменил ношение перчаток в магазинах, банках и МФЦ региона, но масочный режим оставил в силе, сообщает оперштаб республики.Кроме того, теперь органы власти и местного самоуправления могут проводить рабочие совещания, собрания, заседания коллегий и иные подобные мероприятия в традиционном очном формате.Согласно решению главы Башкирии, для пожилых людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, обязательный режим самоизоляции сохраняется до 25 февраля.По данным республиканского минздрава, в Башкирии с начала пандемии зарегистрировано более 26 тысяч случаев коронавируса.
https://ria.ru/20210131/koronavirus-1595128532.html
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973462_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_56dce1ae152bbc11cc3cec9a58def13b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, радий хабиров, республика башкортостан, здоровье - общество

В Башкирии смягчили ограничения из-за коронавируса

12:37 16.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродавец в защитной маске в одном из продовольственных магазинов Новосибирска
Продавец в защитной маске в одном из продовольственных магазинов Новосибирска - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
УФА, 16 фев – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров отменил ношение перчаток в магазинах, банках и МФЦ региона, но масочный режим оставил в силе, сообщает оперштаб республики.
"Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в Башкирии. Отменяется обязательное использование перчаток в магазинах, финансовых организациях и МФЦ. Вместе с тем, жителям по-прежнему необходимо использовать защитные маски вне места проживания", - сообщает оперштаб.
Сотрудник МЧС РФ проводит дезинфекцию помещений Белорусского вокзала в Москве в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 02:03
Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России
Кроме того, теперь органы власти и местного самоуправления могут проводить рабочие совещания, собрания, заседания коллегий и иные подобные мероприятия в традиционном очном формате.
Согласно решению главы Башкирии, для пожилых людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, обязательный режим самоизоляции сохраняется до 25 февраля.
По данным республиканского минздрава, в Башкирии с начала пандемии зарегистрировано более 26 тысяч случаев коронавируса.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Радий ХабировРеспублика БашкортостанЗдоровье - Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:24В Госдуму внесли проект о штрафах за распространение данных силовиков
14:24В Волгограде загорелись торговые павильоны
14:23Билл Гейтс назвал самую сложную проблему человечества
14:23Губернатор Владимирской области опроверг сообщения о переходе в Госдуму
14:19Глава OMV прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
14:18Центр агроаналитики оценил необходимость повышения цен на колбасу
14:18Хакеры из КНДР атаковали фармацевтические компании в Южной Корее
14:09В Казахстане корову подняли на крышу для жертвоприношения
14:07Госдума приняла закон о штрафах за нарушения в деятельности иноагентов
14:03Крым начал готовиться к курортному сезону
14:01Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
13:59Лавров ответил на призыв США с подозрением относиться к "Спутнику V"
13:57С Потанина предложили взимать персональный налог
13:57Заседание по иску бизнесмена Пригожина к Навальному перенесли на март
13:57Путину доступны все основные публикации по делу Сафронова, заявил Песков
13:51В Кремле не стали раскрывать подробности о позиции России по сделке ОПЕК+
13:49В Кремле рассказали о повестке встречи Путина с главами думских фракций
13:47В Кремле прокомментировали доклад французских спецслужб о кибератаках
13:46Госдума приняла закон об экологической информации
13:46Медведев призвал упростить порядок привлечения трудовых мигрантов
Лента новостейМолния