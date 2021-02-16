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В Башкирии смягчили ограничения из-за коронавируса
В Башкирии смягчили ограничения из-за коронавируса
Глава Башкирии Радий Хабиров отменил ношение перчаток в магазинах, банках и МФЦ региона, но масочный режим оставил в силе, сообщает оперштаб республики. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T12:37
2021-02-16T12:37
2021-02-16T12:37
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
радий хабиров
республика башкортостан
здоровье - общество
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УФА, 16 фев – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров отменил ношение перчаток в магазинах, банках и МФЦ региона, но масочный режим оставил в силе, сообщает оперштаб республики.Кроме того, теперь органы власти и местного самоуправления могут проводить рабочие совещания, собрания, заседания коллегий и иные подобные мероприятия в традиционном очном формате.Согласно решению главы Башкирии, для пожилых людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, обязательный режим самоизоляции сохраняется до 25 февраля.По данным республиканского минздрава, в Башкирии с начала пандемии зарегистрировано более 26 тысяч случаев коронавируса.
https://ria.ru/20210131/koronavirus-1595128532.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, радий хабиров, республика башкортостан, здоровье - общество