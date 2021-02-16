https://ria.ru/20210216/obmen-1597764971.html

В Госдепе отказались прямо ответить на вопрос об обмене Уилана

В Госдепе отказались прямо ответить на вопрос об обмене Уилана

Представитель госдепартамента Нед Прайс отказался дать прямой ответ на вопрос о том, идут ли переговоры с Россией об обмене Пола Уилана. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T22:18

2021-02-16T22:18

2021-02-16T22:28

россия

пол уилан

нед прайс

владимир жеребенков

государственный департамент сша

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сергей рябков

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ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Представитель госдепартамента Нед Прайс отказался дать прямой ответ на вопрос о том, идут ли переговоры с Россией об обмене Пола Уилана.После Прайс повторил стандартное заявление госдепартамента о том, что безопасность и благополучие граждан США за рубежом являются одним из приоритетов работы ведомства, а также повторил критику в адрес судебного процесса, снова назвав его "насмешкой над правосудием".Ранее адвокат американца Владимир Жеребенков заявил РИА Новости, что его подзащитного могут обменять на российского программиста, при этом он не уточнил имя россиянина. Впоследствии замглавы МИД РФ Сергей Рябков опроверг это, сказав, что Москва и Вашингтон не ведут переговоры о возможном обмене Пола Уилана, Россия готова обсуждать с США варианты обмена осужденными лицами, но Уилан никогда не входил ни в какие списки.Мосгорсуд в июне прошлого года приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. В начале августа Уилан был доставлен в Мордовию, он отбывает наказание в колонии №17 в поселке Озерный в Зубово-Полянском районе.

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россия, пол уилан, нед прайс, владимир жеребенков, государственный департамент сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей рябков, сша, в мире