https://ria.ru/20210216/obmen-1597668622.html

В МИД отвергли переговоры с США о возможном обмене Уилана

В МИД отвергли переговоры с США о возможном обмене Уилана

Москва и Вашингтон не ведут переговоры о возможном обмене Пола Уилана, Россия готова обсуждать с США варианты обмена осужденными лицами, но Уилан никогда не... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T12:46

2021-02-16T12:46

2021-02-16T13:08

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

сша

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Москва и Вашингтон не ведут переговоры о возможном обмене Пола Уилана, Россия готова обсуждать с США варианты обмена осужденными лицами, но Уилан никогда не входил ни в какие списки, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее адвокат американца Владимир Жеребенков заявил РИА Новости, что его подзащитного могут обменять на российского программиста, при этом он не уточнил имя россиянина.Он отметил, что Уилан осужден в РФ "по очень серьезной статье" и отбывает наказание."Американские представители прекрасно знают, что и как с ним происходит, родственники имеют соответствующую информацию. Это не сюжет для обмена", - подчеркнул замглавы МИД РФ.По его словам, российская сторона готова рассматривать варианты обменов и варианты задействования соответствующих положений Конвенции Совета Европы 1983 года по передаче осужденных лиц."Об этом тоже говорилось многократно. И американцам на разных отрезках обсуждения этой темы передавались нами, что называется, перечни тех лиц, которые содержатся у нас и кого можно было бы рассмотреть в этом контексте, если американцы в этом заинтересованы. Но Уилан в эти перечни никогда не входил", - заявил Рябков.Мосгорсуд в июне прошлого года приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. В начале августа Уилан был доставлен в Мордовию, он отбывает наказание в колонии №17 в поселке Озерный в Зубово-Полянском районе.

https://ria.ru/20210212/lavrov-1597181230.html

https://ria.ru/20210203/uilan-1595895762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша