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Адвокат Пола Уилана заявил о возможности его обмена
Адвокат Пола Уилана заявил о возможности его обмена
Осужденного за шпионаж Пола Уилана могут обменять на российского программиста, рассказал РИА Новости адвокат американца Владимир Жеребенков. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T09:39
2021-02-16T13:05
россия
владимир жеребенков
константин ярошенко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
сша
в мире
дело пола уилана
пол уилан
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Осужденного за шпионаж Пола Уилана могут обменять на российского программиста, рассказал РИА Новости адвокат американца Владимир Жеребенков.Имя россиянина он не назвал."Спецслужбы ведут переговоры об обмене Пола Уилана, сейчас уже звучат другие фамилии, это не Ярошенко и Бут, а кто-то из программистов", — уточнил адвокат.По его словам, американские спецслужбы могут начать подобные переговоры, только если есть распоряжение от президента: "Полагаю, что какая-то команда была от Байдена".Защита и ранее неоднократно сообщала о переговорах по этому вопросу, последний раз — в середине декабря, еще до вступления Джо Байдена в должность президента США.Тогда некоторые СМИ писали, что обмен состоится в ближайшие месяцы. Однако в МИД корреспонденту РИА Новости заявили, что не получали от США никаких предложений. Тем не менее, отметили в ведомстве, вопрос о возвращении в Россию осужденных в Штатах россиян "неоднократно ставился в ходе контактов с американцами".Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех Пол Уилан получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в прошлом году. Фабула обвинения не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что в конце 2018-го Уилана задержали в Москве во время шпионской акции.Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.Сейчас Уилан отбывает срок в мордовской колонии. Он не стал обжаловать решение суда, так как надеялся на скорый обмен, но не дождался его и был этапирован из СИЗО в начале сентября.
https://ria.ru/20210203/uilan-1595911360.html
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россия, владимир жеребенков, константин ярошенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, сша, в мире, дело пола уилана, пол уилан

Адвокат Пола Уилана заявил о возможности его обмена

09:39 16.02.2021 (обновлено: 13:05 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан
Гражданин США Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Осужденного за шпионаж Пола Уилана могут обменять на российского программиста, рассказал РИА Новости адвокат американца Владимир Жеребенков.
Имя россиянина он не назвал.
"Спецслужбы ведут переговоры об обмене Пола Уилана, сейчас уже звучат другие фамилии, это не Ярошенко и Бут, а кто-то из программистов", — уточнил адвокат.
По его словам, американские спецслужбы могут начать подобные переговоры, только если есть распоряжение от президента: "Полагаю, что какая-то команда была от Байдена".
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Защита и ранее неоднократно сообщала о переговорах по этому вопросу, последний раз — в середине декабря, еще до вступления Джо Байдена в должность президента США.
Тогда некоторые СМИ писали, что обмен состоится в ближайшие месяцы. Однако в МИД корреспонденту РИА Новости заявили, что не получали от США никаких предложений. Тем не менее, отметили в ведомстве, вопрос о возвращении в Россию осужденных в Штатах россиян "неоднократно ставился в ходе контактов с американцами".
Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех Пол Уилан получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в прошлом году. Фабула обвинения не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что в конце 2018-го Уилана задержали в Москве во время шпионской акции.
Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.
Сейчас Уилан отбывает срок в мордовской колонии. Он не стал обжаловать решение суда, так как надеялся на скорый обмен, но не дождался его и был этапирован из СИЗО в начале сентября.
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РоссияВладимир ЖеребенковКонстантин ЯрошенкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваСШАВ миреДело Пола УиланаПол Уилан
 
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