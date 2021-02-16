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ГП утвердила обвинение против норильских чиновников из-за разлива топлива
ГП утвердила обвинение против норильских чиновников из-за разлива топлива
Генпрокуратура России утвердила обвинение в отношении двух чиновников мэрии Норильска, не сообщивших куда следует о разливе топлива на ТЭЦ, сообщает надзорное... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T17:19
2021-02-16T17:27
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
россия
генеральная прокуратура рф
норильск
происшествия
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Генпрокуратура России утвердила обвинение в отношении двух чиновников мэрии Норильска, не сообщивших куда следует о разливе топлива на ТЭЦ, сообщает надзорное ведомство во вторник.Это ЧП стало одной из крупнейших экологических катастроф в современной истории России.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре "Норникеля") в Норильске 29 мая 2020 года получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Арбитраж в этом споре встал на сторону федерального ведомства и 5 февраля взыскал с компании 146,2 миллиарда рублей - рекордная сумма в России по подобным делам.
https://ria.ru/20210216/nornikel-1597717240.html
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разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия, генеральная прокуратура рф, норильск, происшествия

ГП утвердила обвинение против норильских чиновников из-за разлива топлива

17:19 16.02.2021 (обновлено: 17:27 16.02.2021)
 
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Генпрокуратура России утвердила обвинение в отношении двух чиновников мэрии Норильска, не сообщивших куда следует о разливе топлива на ТЭЦ, сообщает надзорное ведомство во вторник.
Это ЧП стало одной из крупнейших экологических катастроф в современной истории России.
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
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"Заместитель генерального прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска и сотрудника этого же подразделения. Они обвиняются по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в релизе.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре "Норникеля") в Норильске 29 мая 2020 года получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)РоссияГенеральная прокуратура РФНорильскПроисшествия
 
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