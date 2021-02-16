ГП утвердила обвинение против норильских чиновников из-за разлива топлива
17:19 16.02.2021 (обновлено: 17:27 16.02.2021)
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Генпрокуратура России утвердила обвинение в отношении двух чиновников мэрии Норильска, не сообщивших куда следует о разливе топлива на ТЭЦ, сообщает надзорное ведомство во вторник.
Это ЧП стало одной из крупнейших экологических катастроф в современной истории России.
"Заместитель генерального прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска и сотрудника этого же подразделения. Они обвиняются по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в релизе.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре "Норникеля") в Норильске 29 мая 2020 года получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.
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Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Арбитраж в этом споре встал на сторону федерального ведомства и 5 февраля взыскал с компании 146,2 миллиарда рублей - рекордная сумма в России по подобным делам.