https://ria.ru/20210216/norilsk-1597725350.html

ГП утвердила обвинение против норильских чиновников из-за разлива топлива

ГП утвердила обвинение против норильских чиновников из-за разлива топлива

Генпрокуратура России утвердила обвинение в отношении двух чиновников мэрии Норильска, не сообщивших куда следует о разливе топлива на ТЭЦ, сообщает надзорное... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T17:19

2021-02-16T17:19

2021-02-16T17:27

разлив дизельного топлива в норильске

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

россия

генеральная прокуратура рф

норильск

происшествия

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Генпрокуратура России утвердила обвинение в отношении двух чиновников мэрии Норильска, не сообщивших куда следует о разливе топлива на ТЭЦ, сообщает надзорное ведомство во вторник.Это ЧП стало одной из крупнейших экологических катастроф в современной истории России.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре "Норникеля") в Норильске 29 мая 2020 года получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Арбитраж в этом споре встал на сторону федерального ведомства и 5 февраля взыскал с компании 146,2 миллиарда рублей - рекордная сумма в России по подобным делам.

https://ria.ru/20210216/nornikel-1597717240.html

https://ria.ru/20210205/nornikel-1596233850.html

россия

норильск

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разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия, генеральная прокуратура рф, норильск, происшествия