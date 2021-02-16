https://ria.ru/20210216/noch-1597630858.html
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала февраля
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала февраля
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала февраля, столбики термометров опустились до отметки минус 22,2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T09:38
2021-02-16T09:38
2021-02-16T09:38
михаил леус
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597339445_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e46b626ad492a31ce4a8a230b1aa5c4.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала февраля, столбики термометров опустились до отметки минус 22,2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Он подчеркнул, что это не самая холодная температура с начала зимы, самым морозным днем остаётся 18 января, когда было минус 23,6 градуса. А в феврале до этого самым холодным днем было 8 февраля с температурой 19,3 градуса.
https://ria.ru/20210215/sneg-1597607963.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597339445_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cd5c2fc1e3571d0660861556a7e9c4fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил леус, москва, общество