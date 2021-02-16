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Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала февраля
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала февраля
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала февраля, столбики термометров опустились до отметки минус 22,2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T09:38
2021-02-16T09:38
михаил леус
москва
общество
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала февраля, столбики термометров опустились до отметки минус 22,2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Он подчеркнул, что это не самая холодная температура с начала зимы, самым морозным днем остаётся 18 января, когда было минус 23,6 градуса. А в феврале до этого самым холодным днем было 8 февраля с температурой 19,3 градуса.
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михаил леус, москва, общество

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала февраля

09:38 16.02.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУборка снега на Большом Москворецком мосту в Москве
Уборка снега на Большом Москворецком мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала февраля, столбики термометров опустились до отметки минус 22,2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Прошедшая ночь стала самой холодной с начала февраля - температура опустилась до минус 22,2 градуса в Москве, а в Новой Москве минус 31,8 было в Михайловском", - сказал Леус.
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Он подчеркнул, что это не самая холодная температура с начала зимы, самым морозным днем остаётся 18 января, когда было минус 23,6 градуса. А в феврале до этого самым холодным днем было 8 февраля с температурой 19,3 градуса.
 
Михаил ЛеусМоскваОбщество
 
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