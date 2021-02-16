https://ria.ru/20210216/noch-1597630858.html

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала февраля

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала февраля

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала февраля, столбики термометров опустились до отметки минус 22,2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T09:38

2021-02-16T09:38

2021-02-16T09:38

михаил леус

москва

общество

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала февраля, столбики термометров опустились до отметки минус 22,2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Он подчеркнул, что это не самая холодная температура с начала зимы, самым морозным днем остаётся 18 января, когда было минус 23,6 градуса. А в феврале до этого самым холодным днем было 8 февраля с температурой 19,3 градуса.

https://ria.ru/20210215/sneg-1597607963.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, москва, общество