https://ria.ru/20210216/niderlandy-1597673222.html

Суд в Гааге постановил отменить комендантский час в Нидерландах

Суд в Гааге постановил отменить комендантский час в Нидерландах

Окружной суд в Гааге постановил немедленно отменить комендантский час в Нидерландах, данная мера серьезно нарушает права на свободу передвижения и... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T13:10

2021-02-16T13:10

2021-02-16T14:15

распространение коронавируса

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Окружной суд в Гааге постановил немедленно отменить комендантский час в Нидерландах, данная мера серьезно нарушает права на свободу передвижения и неприкосновенность частной жизни, говорится в постановлении инстанции.Как сообщили в суде, комендантский час в Нидерландах был введен на основании закона о чрезвычайных полномочиях гражданской власти, согласно которому кабмин имеет право ввести данную меру в исключительных обстоятельствах без консультации с палатой представителей и сенатом.По мнению суда, перед введением комендантского часа в Нидерландах не было чрезвычайной ситуации, "как, например, в случае с прорывом дамбы"."Таким образом, использование этого закона для введения комендантского часа незаконно", — пришли к выводу в Гааге.В инстанции также подчеркнули, что комендантский час является серьезным нарушением права на свободу передвижения и неприкосновенность частной жизни, и призвали отменить его немедленно.Комендантский час в Нидерландах, введенный 23 января, был продлен до 3 марта. Он действует с 21:00 до 04:30. В это время нельзя находиться на улице без уважительной причины. Нарушителям грозит штраф в размере 95 евро.Введение комендантского часа и ужесточение ограничительных мер из-за распространения коронавируса спровоцировало массовые акции протеста в ряде городов в Нидерландах в конце января. В Харлеме и Роттердаме правоохранители применили слезоточивый газ. В Амерсфорте акция закончилась беспорядками после того, как в полицию полетела пиротехника, в Хертогенбосе был разграблен местный супермаркет. По всей стране массово задерживали протестующих.

https://radiosputnik.ria.ru/20210128/koronavirus-1595044571.html

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гаага, нидерланды, в мире