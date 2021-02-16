Неверов напомнил о фейках из-за публикаций о встрече с Путиным
22:47 16.02.2021 (обновлено: 23:03 16.02.2021)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции партии "Единая Россия" в Государственной думе РФ Сергей Неверов в ситуационном центре "Единой России" по мониторингу хода голосования
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Лидер "Единой России" Сергей Неверов, комментируя публикации про его "планы" предложить президенту РФ Владимиру Путину возглавить список ЕР, напомнил о законе о фейковых новостях".
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в среду проведет встречу с руководством думских фракций. Ряд Telegram-каналов распространяли информацию, что на встрече Неверов якобы предложит Путину возглавить партийный список на выборах в 2021 году. В партии "Единая Россия" заявили РИА Новости, что не комментируют слухи. Ряд членов партии также отказались комментировать РИА Новости данный вопрос. Пресс-служба Неверова также эту информацию не подтвердила.
22 декабря 2020, 08:05YouTube стал лидером по распространению фейков в России
"Хочу попросить Daily Storm не придумывать темы, которые будут мной озвучены на встрече с президентом завтра, чтобы потом не интерпретировать почему они не прозвучали. Именно из-за таких, как вы, и пришлось принимать закон о фейковых новостях", - написал Неверов в Facebook.