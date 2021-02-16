https://ria.ru/20210216/neverov-1597766357.html

Неверов напомнил о фейках из-за публикаций о встрече с Путиным

Неверов напомнил о фейках из-за публикаций о встрече с Путиным

Лидер "Единой России" Сергей Неверов, комментируя публикации про его "планы" предложить президенту РФ Владимиру Путину возглавить список ЕР, напомнил о законе о РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T22:47

2021-02-16T22:47

2021-02-16T23:03

telegram (приложение)

сергей неверов

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Лидер "Единой России" Сергей Неверов, комментируя публикации про его "планы" предложить президенту РФ Владимиру Путину возглавить список ЕР, напомнил о законе о фейковых новостях".Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в среду проведет встречу с руководством думских фракций. Ряд Telegram-каналов распространяли информацию, что на встрече Неверов якобы предложит Путину возглавить партийный список на выборах в 2021 году. В партии "Единая Россия" заявили РИА Новости, что не комментируют слухи. Ряд членов партии также отказались комментировать РИА Новости данный вопрос. Пресс-служба Неверова также эту информацию не подтвердила.

https://ria.ru/20201222/youtube-1590318247.html

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2021

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telegram (приложение), сергей неверов, дмитрий песков, владимир путин, политика