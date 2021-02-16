https://ria.ru/20210216/nefteprodukty-1597744540.html

Лукашенко одобрил проект о перевалке белорусских нефтепродуктов в России

Лукашенко одобрил проект о перевалке белорусских нефтепродуктов в России

Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения о перевалке на экспорт белорусских нефтепродуктов в российских морских портах, сообщила... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T18:55

2021-02-16T18:55

2021-02-16T21:57

россия

александр лукашенко

белоруссия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564122818_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c10a0e86237a92bf2202441cab86064a.jpg

МИНСК, 16 фев — РИА Новости. Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения о перевалке на экспорт белорусских нефтепродуктов в российских морских портах, сообщила пресс-служба президента Белоруссии.Глава республики уполномочил Министерство транспорта и коммуникаций провести переговоры и подписать соглашение при достижении договоренности в рамках одобренного проекта.Российский Минтранс сообщал, что соглашение будет заключено 15 февраля. Однако в Минске уточнили, что документ подпишут позднее этой даты из-за завершения внутригосударственных процедур.Проект межправительственного соглашения предполагает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 миллиона тонн грузов в российских портах на Балтике в 2021-2023 годах. Речь идет о мазуте, бензине и масле. Соглашение предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay. Если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем.Предполагается, что соглашение будет действовать до конца 2023 года с возможностью автоматического продления.Лукашенко в августе прошлого года заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов Прибалтики. В сентябре переброску нефтяных поставок из портов Литвы на российские порты, в частности на Усть-Лугу, обсуждали премьеры России и Белоруссии.В середине декабря литовская Klaipedos nafta сообщила, что "дочка" Белорусской нефтяной компании приостановила экспорт нефтепродуктов через Клайпеду по новым контрактам.

https://ria.ru/20210210/neft-1596856119.html

https://realty.ria.ru/20200925/lenoblast-1577769384.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, белоруссия, экономика