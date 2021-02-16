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Лукашенко одобрил проект о перевалке белорусских нефтепродуктов в России
Лукашенко одобрил проект о перевалке белорусских нефтепродуктов в России
Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения о перевалке на экспорт белорусских нефтепродуктов в российских морских портах, сообщила... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T18:55
2021-02-16T21:57
россия
александр лукашенко
белоруссия
экономика
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МИНСК, 16 фев — РИА Новости. Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения о перевалке на экспорт белорусских нефтепродуктов в российских морских портах, сообщила пресс-служба президента Белоруссии.Глава республики уполномочил Министерство транспорта и коммуникаций провести переговоры и подписать соглашение при достижении договоренности в рамках одобренного проекта.Российский Минтранс сообщал, что соглашение будет заключено 15 февраля. Однако в Минске уточнили, что документ подпишут позднее этой даты из-за завершения внутригосударственных процедур.Проект межправительственного соглашения предполагает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 миллиона тонн грузов в российских портах на Балтике в 2021-2023 годах. Речь идет о мазуте, бензине и масле. Соглашение предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay. Если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем.Предполагается, что соглашение будет действовать до конца 2023 года с возможностью автоматического продления.Лукашенко в августе прошлого года заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов Прибалтики. В сентябре переброску нефтяных поставок из портов Литвы на российские порты, в частности на Усть-Лугу, обсуждали премьеры России и Белоруссии.В середине декабря литовская Klaipedos nafta сообщила, что "дочка" Белорусской нефтяной компании приостановила экспорт нефтепродуктов через Клайпеду по новым контрактам.
https://ria.ru/20210210/neft-1596856119.html
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россия, александр лукашенко, белоруссия, экономика

Лукашенко одобрил проект о перевалке белорусских нефтепродуктов в России

18:55 16.02.2021 (обновлено: 21:57 16.02.2021)
 
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Мозырский нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
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МИНСК, 16 фев — РИА Новости. Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения о перевалке на экспорт белорусских нефтепродуктов в российских морских портах, сообщила пресс-служба президента Белоруссии.
Глава республики уполномочил Министерство транспорта и коммуникаций провести переговоры и подписать соглашение при достижении договоренности в рамках одобренного проекта.
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Российский Минтранс сообщал, что соглашение будет заключено 15 февраля. Однако в Минске уточнили, что документ подпишут позднее этой даты из-за завершения внутригосударственных процедур.
Проект межправительственного соглашения предполагает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 миллиона тонн грузов в российских портах на Балтике в 2021-2023 годах. Речь идет о мазуте, бензине и масле. Соглашение предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay. Если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем.
Предполагается, что соглашение будет действовать до конца 2023 года с возможностью автоматического продления.
Лукашенко в августе прошлого года заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов Прибалтики. В сентябре переброску нефтяных поставок из портов Литвы на российские порты, в частности на Усть-Лугу, обсуждали премьеры России и Белоруссии.
В середине декабря литовская Klaipedos nafta сообщила, что "дочка" Белорусской нефтяной компании приостановила экспорт нефтепродуктов через Клайпеду по новым контрактам.
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