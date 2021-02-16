Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210216/natspremiya-1597715464.html
Пять членов Совета директоров ФосАгро отмечены нацпремией "Директор года"
Пять членов Совета директоров ФосАгро отмечены нацпремией "Директор года"
Пять членов Совета директоров ПАО "ФосАгро" –Ксавье Роле, Ирина Бокова, Андрей Гурьев, Маркус Дж. Роудс и Андрей Шаронов – удостоены Национальной премии... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T16:32
2021-02-16T16:32
ирина бокова
российский союз промышленников и предпринимателей
андрей гурьев
андрей шаронов
фосагро
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152145/71/1521457167_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3703dbe3c583dee5bc225ae1194223c3.jpg
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Пять членов Совета директоров ПАО "ФосАгро" –Ксавье Роле, Ирина Бокова, Андрей Гурьев, Маркус Дж. Роудс и Андрей Шаронов – удостоены Национальной премии "Директор года", сообщает пресс-служба компании.Премия была учреждена в 2006 году для оценки личного вклада директоров в развитие системы корпоративного управления, а также распространения передовых корпоративных стандартов в российских компаниях. Победителей и лауреатов премии определяет Экспертный совет из числа участников ежегодных рейтингов лучших директоров, которые составляются Ассоциацией профессиональных директоров АНД и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) в партнерстве с PwC. По информации пресс-службы, Ксавье Роле вошел в рейтинг "25 лучших председателей советов директоров".В рейтинг "50 лучших независимых директоров" вошли председатель Комитета Совета директоров ПАО "ФосАгро" по устойчивому развитию Ирина Бокова, председатель Комитета по аудиту Маркус Дж. Роудс и член трех комитетов Совета директоров ПАО "ФосАгро" Андрей Шаронов. В ходе X Всероссийского Форума по корпоративному управлению победителем в номинации премии "За вклад в развитие культуры ESG" был объявлен генеральный директор, член Совета директоров ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев. Также лауреатом в номинации "Директор по корпоративному управлению/корпоративный секретарь" стал корпоративный секретарь ПАО "ФосАгро" Сергей Самосюк.По словам председателя Ксавье Роле, для ФосАгро – глобальной компании, которая взаимодействует с широким кругом международных стейкхолдеров, от инвесторов и регуляторов до клиентов в 102 странах по всему миру – приверженность принципам ESG, прозрачности и раскрытия информации, а также совершенствованию стандартов корпоративного управления является безусловным приоритетом.
https://ria.ru/20210211/fosagro-1596981739.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152145/71/1521457167_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a61f2134a36139eb52387a047b6745bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ирина бокова, российский союз промышленников и предпринимателей, андрей гурьев, андрей шаронов, фосагро, новости компаний - экономика

Пять членов Совета директоров ФосАгро отмечены нацпремией "Директор года"

16:32 16.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Пять членов Совета директоров ПАО "ФосАгро" –Ксавье Роле, Ирина Бокова, Андрей Гурьев, Маркус Дж. Роудс и Андрей Шаронов – удостоены Национальной премии "Директор года", сообщает пресс-служба компании.
Премия была учреждена в 2006 году для оценки личного вклада директоров в развитие системы корпоративного управления, а также распространения передовых корпоративных стандартов в российских компаниях.
Победителей и лауреатов премии определяет Экспертный совет из числа участников ежегодных рейтингов лучших директоров, которые составляются Ассоциацией профессиональных директоров АНД и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) в партнерстве с PwC.
По информации пресс-службы, Ксавье Роле вошел в рейтинг "25 лучших председателей советов директоров".
В рейтинг "50 лучших независимых директоров" вошли председатель Комитета Совета директоров ПАО "ФосАгро" по устойчивому развитию Ирина Бокова, председатель Комитета по аудиту Маркус Дж. Роудс и член трех комитетов Совета директоров ПАО "ФосАгро" Андрей Шаронов.
В ходе X Всероссийского Форума по корпоративному управлению победителем в номинации премии "За вклад в развитие культуры ESG" был объявлен генеральный директор, член Совета директоров ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев. Также лауреатом в номинации "Директор по корпоративному управлению/корпоративный секретарь" стал корпоративный секретарь ПАО "ФосАгро" Сергей Самосюк.
По словам председателя Ксавье Роле, для ФосАгро – глобальной компании, которая взаимодействует с широким кругом международных стейкхолдеров, от инвесторов и регуляторов до клиентов в 102 странах по всему миру – приверженность принципам ESG, прозрачности и раскрытия информации, а также совершенствованию стандартов корпоративного управления является безусловным приоритетом.
"Тот факт, что половина членов Совета директоров ПАО "ФосАгро" были отмечены авторитетным Экспертным советом XV Национальной премии "Директор года" особенно важен для нас как подтверждение соответствия системы корпоративного управления ФосАгро лучшим на рынке практикам", - сказал Роле.
ФосАгро планирует к 2020 году увеличить выпуск удобрений до 8,7 млн тонн - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 14:02
Главу ФосАгро наградили Национальной премией "Директор года"
 
Ирина БоковаРоссийский союз промышленников и предпринимателейАндрей ГурьевАндрей ШароновФосАгроНовости компаний - Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:02На Сахалине грейдерист пропал при расчистке перевала
05:41На Колыму движется новый мощный циклон
05:38В Иркутской области четыре человека погибли в ДТП с лесовозом
05:10Эксперты рассказали, в каких случаях банки сами блокируют карту клиента
04:30Названы два приема, чтобы пережить шестидневную рабочую неделю
04:23Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире
04:16На Камчатке объявили лавинную опасность из-за циклона
04:13Экс-дипломат раскритиковал выход США из Договора по открытому небу
04:04Службы такси ответили на претензии Дептранса Москвы о ценах на поездки
03:58Число пострадавших в протестах в Испании выросло до 30
03:55Львовский облсовет призвал вернуть Бандере звание "Герой Украины"
03:48Власти Чукотки ослабили ограничения по COVID-19 для прошедших вакцинацию
03:44В "Севмаше" рассказали о ходе строительства подлодок проекта "Ясень-М"
03:40Разработчик "Сармата" запатентовал две ракеты для полетов на Марс
03:37Эксперт оценил потенциал сокращения стратегических арсеналов России и США
03:37"Все бы вымерли": Мясников развеял миф о новом штамме коронавируса
03:34Ученые из России обновили мировой рекорд в области квантовой криптографии
03:21Дворкович рассказал, из каких стран в Россию возвращаются "утекшие мозги"
03:12НАСА отменила прямую трансляцию стыковки "Прогресса" с МКС из-за непогоды
03:09На Су-57 испытали макеты гиперзвуковых ракет, сообщил источник
Лента новостейМолния