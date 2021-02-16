https://ria.ru/20210216/natspremiya-1597715464.html

Пять членов Совета директоров ФосАгро отмечены нацпремией "Директор года"

Пять членов Совета директоров ФосАгро отмечены нацпремией "Директор года"

Пять членов Совета директоров ПАО "ФосАгро" –Ксавье Роле, Ирина Бокова, Андрей Гурьев, Маркус Дж. Роудс и Андрей Шаронов – удостоены Национальной премии... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T16:32

2021-02-16T16:32

2021-02-16T16:32

ирина бокова

российский союз промышленников и предпринимателей

андрей гурьев

андрей шаронов

фосагро

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Пять членов Совета директоров ПАО "ФосАгро" –Ксавье Роле, Ирина Бокова, Андрей Гурьев, Маркус Дж. Роудс и Андрей Шаронов – удостоены Национальной премии "Директор года", сообщает пресс-служба компании.Премия была учреждена в 2006 году для оценки личного вклада директоров в развитие системы корпоративного управления, а также распространения передовых корпоративных стандартов в российских компаниях. Победителей и лауреатов премии определяет Экспертный совет из числа участников ежегодных рейтингов лучших директоров, которые составляются Ассоциацией профессиональных директоров АНД и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) в партнерстве с PwC. По информации пресс-службы, Ксавье Роле вошел в рейтинг "25 лучших председателей советов директоров".В рейтинг "50 лучших независимых директоров" вошли председатель Комитета Совета директоров ПАО "ФосАгро" по устойчивому развитию Ирина Бокова, председатель Комитета по аудиту Маркус Дж. Роудс и член трех комитетов Совета директоров ПАО "ФосАгро" Андрей Шаронов. В ходе X Всероссийского Форума по корпоративному управлению победителем в номинации премии "За вклад в развитие культуры ESG" был объявлен генеральный директор, член Совета директоров ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев. Также лауреатом в номинации "Директор по корпоративному управлению/корпоративный секретарь" стал корпоративный секретарь ПАО "ФосАгро" Сергей Самосюк.По словам председателя Ксавье Роле, для ФосАгро – глобальной компании, которая взаимодействует с широким кругом международных стейкхолдеров, от инвесторов и регуляторов до клиентов в 102 странах по всему миру – приверженность принципам ESG, прозрачности и раскрытия информации, а также совершенствованию стандартов корпоративного управления является безусловным приоритетом.

https://ria.ru/20210211/fosagro-1596981739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина бокова, российский союз промышленников и предпринимателей, андрей гурьев, андрей шаронов, фосагро, новости компаний - экономика