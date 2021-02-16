Пять членов Совета директоров ФосАгро отмечены нацпремией "Директор года"
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Пять членов Совета директоров ПАО "ФосАгро" –Ксавье Роле, Ирина Бокова, Андрей Гурьев, Маркус Дж. Роудс и Андрей Шаронов – удостоены Национальной премии "Директор года", сообщает пресс-служба компании.
Премия была учреждена в 2006 году для оценки личного вклада директоров в развитие системы корпоративного управления, а также распространения передовых корпоративных стандартов в российских компаниях.
По информации пресс-службы, Ксавье Роле вошел в рейтинг "25 лучших председателей советов директоров".
В рейтинг "50 лучших независимых директоров" вошли председатель Комитета Совета директоров ПАО "ФосАгро" по устойчивому развитию Ирина Бокова, председатель Комитета по аудиту Маркус Дж. Роудс и член трех комитетов Совета директоров ПАО "ФосАгро" Андрей Шаронов.
В ходе X Всероссийского Форума по корпоративному управлению победителем в номинации премии "За вклад в развитие культуры ESG" был объявлен генеральный директор, член Совета директоров ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев. Также лауреатом в номинации "Директор по корпоративному управлению/корпоративный секретарь" стал корпоративный секретарь ПАО "ФосАгро" Сергей Самосюк.
По словам председателя Ксавье Роле, для ФосАгро – глобальной компании, которая взаимодействует с широким кругом международных стейкхолдеров, от инвесторов и регуляторов до клиентов в 102 странах по всему миру – приверженность принципам ESG, прозрачности и раскрытия информации, а также совершенствованию стандартов корпоративного управления является безусловным приоритетом.
"Тот факт, что половина членов Совета директоров ПАО "ФосАгро" были отмечены авторитетным Экспертным советом XV Национальной премии "Директор года" особенно важен для нас как подтверждение соответствия системы корпоративного управления ФосАгро лучшим на рынке практикам", - сказал Роле.
11 февраля, 14:02Главу ФосАгро наградили Национальной премией "Директор года"