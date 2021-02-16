https://ria.ru/20210216/myanma-1597731926.html

Военные в Мьянме осудили массовые протесты

Военные в Мьянме осудили массовые протесты

Военные, пришедшие к власти в Мьянме 1 февраля, вновь заявили о своей приверженности демократии, пообещали выборы после истечения годичного периода действия... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T17:53

2021-02-16T17:53

2021-02-16T17:53

национальная лига за демократию (нлд)

аун сан су чжи

мьянма

в мире

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БАНГКОК, 16 фев – РИА Новости. Военные, пришедшие к власти в Мьянме 1 февраля, вновь заявили о своей приверженности демократии, пообещали выборы после истечения годичного периода действия режима ЧП и осудили массовые протесты и движение гражданского неповиновения.С заявлением для СМИ выступил официальный представитель военных властей бригадный генерал Зо Мин Тун, брифинг транслировал в Facebook государственный мьянманский телеканал MRTV."Вооруженные силы были вынуждены взять власть в свои руки 1 февраля. Это не было военным переворотом, это было требованием конституции Мьянмы 2008 года, принципам и положениям которой вооруженные силы остаются верны", - заявил генерал, пояснив, что необходимость перехода власти к вооруженным силам была обусловлена отказом национальной избирательной комиссии и правительства от проведения расследования фактов фальсификации списков избирателей на выборах 8 ноября 2020 года, доказательства которых представили правительству военные, проведя собственное расследование.Представитель военных властей также осудил массовые уличные протесты и нападения на полицейских, охраняющих порядок на улицах. Он упомянул полицейского, который скончался от ран, полученных в столкновении с протестующими, заявил о недопустимости нападений на сотрудников органов правопорядка и напомнил о суровых наказаниях, которые ожидают тех, кто покушается на их здоровье и жизнь. Он заявил, что вооруженные силы призывают участников протестных акций прекратить выходить на улицы и вернуться к нормальной жизни ради единства нации, будущего страны и во избежание бесконтрольного распространения коронавирусной инфекции.Отвечая на вопрос журналистов о местонахождении и состоянии здоровья государственного советника, фактического премьер-министра страны Аун Сан Су Чжи и президента Мьянмы Вин Мьинта, задержанных военными по судебным постановлениям 1 февраля и находящихся под домашним арестом, генерал заверил присутствующих в том, что "Аун Сан Су Чжи и бывший президент Вин Мьинт находятся в безопасности"."Аун Сан Су Чжи и Вин Мьинт здоровы, они не содержатся в тюрьме, а находятся в их собственных домах под охраной в целях обеспечения их безопасности", - сказал представитель военных властей, не раскрывая местонахождения задержанных политиков.По сведениям центрального исполнительного комитета бывшей правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД), лидером которой является Аун Сан Су Чжи и к которой также принадлежит президент Вин Мьинт, политиков содержат под домашним арестом в их резиденциях в столице Мьянмы Нейпьидо.Придя к власти 1 февраля, мьянманские военные объявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали провести выборы после окончания действия режима чрезвычайного положения, который они ввели на один год. Они обвинили избирком страны и НЛД в массовой фальсификации списков избирателей на выборах 8 ноября 2020 года, которая, по мнению военных, способствовала завышению результатов правящей партии, получившей абсолютное большинство мест в парламенте.Массовые протесты против прихода военных к власти и кампания гражданского неповиновения новым властям продолжаются в Мьянме с первых дней февраля.

https://ria.ru/20210214/myanma-1597462783.html

https://ria.ru/20210210/myanma-1596909257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

“Мы боремся за демократию” – митинг жителей Мьянмы у российского посольства “Мы боремся за демократию” – митинг жителей Мьянмы у российского посольства 2021-02-16T17:53 true PT0M59S

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национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, мьянма, в мире