https://ria.ru/20210216/muzyka-1597586492.html
Ученые выяснили, какая музыка помогает понизить артериальное давление
Ученые выяснили, какая музыка помогает понизить артериальное давление
Турецкие ученые выяснили, какая музыка помогает снизить беспокойство, давление и частоту сердечных сокращений, сообщает сайт MetalSucks. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T11:47
2021-02-16T11:47
2021-02-16T11:47
duran duran
pet shop boys
рианна (робин фенти)
кайли миноуг
исследование
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Турецкие ученые выяснили, какая музыка помогает снизить беспокойство, давление и частоту сердечных сокращений, сообщает сайт MetalSucks. Испытуемым, которых было 1540 человек в возрасте от 18 до 65 лет, предложили послушать различные плейлисты на платформе Spotify и следить за их показателями по танометрам. В результате эксперты выяснили, лучший музыкальный жанр для того чтобы успокоиться и нормализовать давление — этот поп-музыка 1980-х годов.По данным, которые приводит издание MetalSucks, сердечный ритм у всех участников исследования, прослушавших песни таких групп, как Duran Duran, Pet Shop Boys, Wham! и других, снизился на 36 процентов, а у 96 процентов респондентов понизилось давление.Вторым по эффективности в снижении тревожности, как ни странно, оказался хэви-метал. Тяжелый рок помог понизить давление 89 процентам участников. Сердечный ритм при этом у всех сократился на 18 процентов. Еще одним музыкальным жанром, который помогает бороться с беспокойством, оказалась поп-музыка 2000-х, вроде Кайли Миноуг и Рианны. Исследователи обнаружили, что чаще всего уровень беспокойства повышают техно, дабстеп и рок 1970-х годов.
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duran duran, pet shop boys, рианна (робин фенти), кайли миноуг, исследование, музыка, новости культуры
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости
. Турецкие ученые выяснили, какая музыка помогает снизить беспокойство, давление и частоту сердечных сокращений, сообщает
сайт MetalSucks.
Испытуемым, которых было 1540 человек в возрасте от 18 до 65 лет, предложили послушать различные плейлисты на платформе Spotify и следить за их показателями по танометрам. В результате эксперты выяснили, лучший музыкальный жанр для того чтобы успокоиться и нормализовать давление — этот поп-музыка 1980-х годов.
По данным, которые приводит издание MetalSucks, сердечный ритм у всех участников исследования, прослушавших песни таких групп, как Duran Duran, Pet Shop Boys, Wham! и других, снизился на 36 процентов, а у 96 процентов респондентов понизилось давление.
Вторым по эффективности в снижении тревожности, как ни странно, оказался хэви-метал. Тяжелый рок помог понизить давление 89 процентам участников. Сердечный ритм при этом у всех сократился на 18 процентов.
Еще одним музыкальным жанром, который помогает бороться с беспокойством, оказалась поп-музыка 2000-х, вроде Кайли Миноуг и Рианны.
Исследователи обнаружили, что чаще всего уровень беспокойства повышают техно, дабстеп и рок 1970-х годов.