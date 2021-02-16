https://ria.ru/20210216/muzyka-1597586492.html

Ученые выяснили, какая музыка помогает понизить артериальное давление

Ученые выяснили, какая музыка помогает понизить артериальное давление

Турецкие ученые выяснили, какая музыка помогает снизить беспокойство, давление и частоту сердечных сокращений, сообщает сайт MetalSucks. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T11:47

2021-02-16T11:47

2021-02-16T11:47

duran duran

pet shop boys

рианна (робин фенти)

кайли миноуг

исследование

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Турецкие ученые выяснили, какая музыка помогает снизить беспокойство, давление и частоту сердечных сокращений, сообщает сайт MetalSucks. Испытуемым, которых было 1540 человек в возрасте от 18 до 65 лет, предложили послушать различные плейлисты на платформе Spotify и следить за их показателями по танометрам. В результате эксперты выяснили, лучший музыкальный жанр для того чтобы успокоиться и нормализовать давление — этот поп-музыка 1980-х годов.По данным, которые приводит издание MetalSucks, сердечный ритм у всех участников исследования, прослушавших песни таких групп, как Duran Duran, Pet Shop Boys, Wham! и других, снизился на 36 процентов, а у 96 процентов респондентов понизилось давление.Вторым по эффективности в снижении тревожности, как ни странно, оказался хэви-метал. Тяжелый рок помог понизить давление 89 процентам участников. Сердечный ритм при этом у всех сократился на 18 процентов. Еще одним музыкальным жанром, который помогает бороться с беспокойством, оказалась поп-музыка 2000-х, вроде Кайли Миноуг и Рианны. Исследователи обнаружили, что чаще всего уровень беспокойства повышают техно, дабстеп и рок 1970-х годов.

https://ria.ru/20210211/muzyka-1596859832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

duran duran, pet shop boys, рианна (робин фенти), кайли миноуг, исследование, музыка, новости культуры