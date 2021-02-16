https://ria.ru/20210216/most-1597702086.html

Строители завершили надвижку пролетных строений моста через Сок в Самаре

Строители завершили надвижку пролетных строений моста через Сок в Самаре

Строители завершили надвижку пролетных строений моста через реку Сок в Самаре, сообщил во вторник губернатор Дмитрий Азаров. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T15:28

2021-02-16T15:28

2021-02-16T16:14

россия

виталий савельев

дмитрий азаров

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САМАРА, 16 фев - РИА Новости. Строители завершили надвижку пролетных строений моста через реку Сок в Самаре, сообщил во вторник губернатор Дмитрий Азаров.По данным пресс-службы, губернатор лично проконтролировал ход работ. Отмечается, что самая трудоемкая часть строительства была выполнена почти на год раньше установленного срока, так как регион обеспечил качественное исполнение проекта и добился на федеральном уровне выделения дополнительных средств.По данным пресс-службы, чтобы сдать объект раньше запланированного, запрошено дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере около 750 миллионов рублей. Договоренность о том, что средства будут выделены, была ранее достигнута на встрече Азарова с министром транспорта РФ Виталием Савельевым. Дополнительное финансирование позволит открыть рабочее движение транспорта по новой части моста уже в июле 2021 года. Старая часть будет временно закрыта на реконструкцию. Полноценное движение в случае дополнительного финансирования планируется запустить к сентябрю.Строительство нового моста через Сок в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" началось в декабре 2019 года и должно было завершиться не ранее середины 2022 года. Строительная готовность моста составляет свыше 55%, и, по прогнозам областного минтранса, уже к началу марта мост будет завершен на 65%. После ввода объекта участок дороги расширится до четырех полос, что позволит разгрузить выезд с Красноглинского шоссе на региональную и федеральную сеть автодорог.

https://ria.ru/20210115/azarov-1593143159.html

https://ria.ru/20201225/pokhvistnevo-1590996755.html

россия

самара

самарская область

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россия, виталий савельев, дмитрий азаров, самара, самарская область, общество