Строители завершили надвижку пролетных строений моста через Сок в Самаре
15:28 16.02.2021 (обновлено: 16:14 16.02.2021)
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Самарской областиСтроители завершили надвижку пролетных строений моста через реку Сок в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Самарской области
САМАРА, 16 фев - РИА Новости. Строители завершили надвижку пролетных строений моста через реку Сок в Самаре, сообщил во вторник губернатор Дмитрий Азаров.
"Сегодня исторический день – завершена надвижка конструкции, и фактически соединились два берега реки Сок. Проект по строительству моста, которого десятки лет ждут жители нашего региона, обретает совершенно реальные сроки своего воплощения", - цитирует Азарова пресс-служба правительства региона.
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По данным пресс-службы, губернатор лично проконтролировал ход работ. Отмечается, что самая трудоемкая часть строительства была выполнена почти на год раньше установленного срока, так как регион обеспечил качественное исполнение проекта и добился на федеральном уровне выделения дополнительных средств.
"У нас плановый запуск моста, как я говорил ранее, – это 2022 год. Но я совершенно точно уверен, что мы откроем движение по мосту в 2021 году. Очень надеюсь, что справимся летом. Меня очень радует, что мы опережающими темпами, как и намеревались, вместе с жителями региона воплощаем в жизнь задуманное, решаем самые застарелые проблемы. На примере Сокского моста мы видим, как это происходит", - подчеркнул Азаров.
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По данным пресс-службы, чтобы сдать объект раньше запланированного, запрошено дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере около 750 миллионов рублей. Договоренность о том, что средства будут выделены, была ранее достигнута на встрече Азарова с министром транспорта РФ Виталием Савельевым. Дополнительное финансирование позволит открыть рабочее движение транспорта по новой части моста уже в июле 2021 года. Старая часть будет временно закрыта на реконструкцию. Полноценное движение в случае дополнительного финансирования планируется запустить к сентябрю.
Строительство нового моста через Сок в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" началось в декабре 2019 года и должно было завершиться не ранее середины 2022 года. Строительная готовность моста составляет свыше 55%, и, по прогнозам областного минтранса, уже к началу марта мост будет завершен на 65%. После ввода объекта участок дороги расширится до четырех полос, что позволит разгрузить выезд с Красноглинского шоссе на региональную и федеральную сеть автодорог.